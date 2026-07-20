Ισπανία: Ο απίστευτος λόγος που ο Κουκουρέγια φύτεψε ένα νόμισμα στο γήπεδο πριν τον τελικό του Μουντιάλ

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ισπανίας, Ζοάν Καπντεβίγια, αποκάλυψε τον λόγο που ο Μαρκ Κουκουρέγια φύτεψε ένα νόμισμα στο χορτάρι του “Metlife Stadium” πριν από την έναρξη του τελικού του Μουντιάλ με την Αργεντινή.

Η Ισπανία επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του τελικού του Μουντιάλ και στέφθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια κόσμου.

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Το 2010 ήταν ο Αντρές Ινιέστα που είχε λυτρώσει τους Ισπανούς στην παράταση κόντρα στην Ολλανδία, ενώ το 2026 ήταν η σειρά του Φεράν Τόρες να υπογράψει την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου με γκολ στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.

Οι δύο τελικοί κρίθηκαν με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο σκορ και σ’ αυτό ίσως έπαιξε… ρόλο ένα γούρι του Καπντεβίγια που τήρησε πιστά και ο Μαρκ Κουκουρέγια.

Ο νέος μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης άφησε για λίγο τους συμπαίκτες του πριν από τη σέντρα και πήγε στη γραμμή του πλαγίου άουτ, όπου έβγαλε ένα νόμισμα από την κάλτσα του και το φύτεψε στο γρασίδι του “Metlife Stadium”.

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Κάτι ανάλογο είχε κάνει και ο Ζοάν Καπντεβίγια πριν από τον τελικό του Μουντιάλ 2010 μεταξύ της Ισπανίας και της Ολλανδίας στο “Soccer City” του Γιοχάνεσμπουργκ, με τον τότε βασικό αριστερό μπακ της ρόχα να αποκαλύπτει πως είχε ζητήσει από τον Κουκουρέγια να κάνει το ίδιο για να φέρει γούρι στη χώρα του.

Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO…



En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido… Lo he contado millones de veces. Le pedí a @cucurella3 que hiciera lo mismo ayer… Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO! pic.twitter.com/pPsSsf34FU — Joan Capdevila (@capde11) July 20, 2026

“ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ. Το 2010 έθαψα ένα νόμισμα στο γρασίδι πριν ξεκινήσει ο αγώνας, το έχω πει εκατομμύρια φορές. Ζήτησα από τον Μαρκ Κουκουρέγια να κάνει το ίδιο την Κυριακή.

Μαρκ σε αγαπώ τόσο πολύ. ΕΙΣΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ”, ανέφερε ο 48χρονος πλέον Καπντεβίγια στον λογαριασμό του στο Twitter.