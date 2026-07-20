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Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για Φαν Ντρόνγκελεν

Ο Ολλανδός αμυντικός έπιασε δουλειά στο Κορωπί
ΦΩΤΟ PAO.GR
ΦΩΤΟ PAO.GR
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Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έκανε ο Φαν Ντρόνγκελεν.

Ο Ολλανδός αμυντικός συμμετείχε στο πρώτο κομμάτι της προπόνησης της Δευτέρας (20/7/2026) στο Κορωπί και έδειξε έτοιμος να βοηθήσει άμεσα τον Παναθηναϊκό.

Η προετοιμασία της ομάδας του Γιάκομπ Νίστρουπ συνεχίστηκε χωρίς απρόοπτα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, απέναντι στην Πάκσι (23/7), στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα είχε rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

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