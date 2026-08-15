Αθλητικά

Ο Απόστολος Χρήστου προκρίθηκε στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο με την 3η καλύτερη επίδοση

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα δώσει το παρών σε έναν ακόμα μεγάλο τελικό στην σπουδαία καριέρα του
O Απόστολος Χρήστου/
O Απόστολος Χρήστου/ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI)
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Ο Απόστολος Χρήστου αγωνίστηκε στη δεύτερη ημιτελική σειρά και ολοκλήρωσε την κούρσα του σε 52:94” για να εξασφαλίσει άνετα τη θέση του στον τελικό στα 100μ ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου.

Η επίδοση του Αποστολου Χρήστου ήταν η τρίτη καλύτερη των ημιτελικών και πλέον η προσοχή του στρέφεται στο μεγάλο τελικό της Κυριακής (16/08/26, 20:06), στον οποίο στοχεύει να ανέβει στο βάθρο.

Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης του Παρισίου θέλει να πάρει ένα μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στη γαλλική πρωτεύουσα, αφού στα 50μ ύπτιο ήταν άτυχος και τερμάτισε 4ος μόλις ένα εκατοστό πίσω από τον τρίτο.

Ταχύτερος στα ημιτελικά ήταν ο Ρώσος Γκεόργκι Γιάκοβλεφ με 52.89.

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Αθλητικά
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