Συγκίνησε η Εμμανουηλίδου για το λάθος στις σκυτάλες: «Συγγνώμη από τις συναθλήτριες μου, λυπάμαι που δε βοήθησα την ομάδα»

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στην τελευταία αλλαγή στις σκυτάλες με την Δήμητρα Τσουκαλά δεν συνεργάστηκε σωστά με τη συναθλήτρια της, με αποτέλεσμα η αλλαγή να μη γίνει ποτέ και η Ελλάδα να μείνει εκτός τελικού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.

Το ατυχές συμβάν στην κούρσα των 4Χ100 των γυναικών κόστισε ψυχολογικά στην Πολυνίκη Εμμανουηλίδου που έσπευσε με ανάρτηση να ζητήσει συγγνώμη για το λάθος της στην κούρσα.

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Η ανάρτηση της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου

«Τα συναισθήματα και το πώς νιώθω σήμερα τα δείχνουν ίσως καλύτερα οι φωτογραφίες. Φέτος νιώθω ότι όλα έρχονται πάνω μου. Σήμερα στη σκυτάλη ένα λάθος δικό μου μας κόστισε τον τερματισμό. Και αυτό με πονάει πολύ. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στις συναθλήτριες μου και στους προπονητές.

Δουλέψαμε πολύ γι αυτή τη στιγμή και ξέρω πόσο πολύ θέλαμε το πανελλήνιο ρεκόρ. Λυπάμαι πραγματικά που δεν κατάφερα να κάνω αυτό που έπρεπε για την ομάδα μου.

Υ.Γ. Ίσως απ έξω να φαίνεται διαφορετικά. Εκείνη τη στιγμή όμως ήμασταν απλώς δύο αθλήτριες που προσπαθούσαν να διαχειριστούν την απογοήτευση τους και δεν μπορούσαν να σταθούν μπροστά στην κάμερα».