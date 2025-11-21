Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Η αποστολή της Ελλάδας για το Λούμπλιν

Γνωστή έγινε η αποστολή της Ελλάδας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης.

Τέσσερις κολυμβήτριες και πέντε κολυμβητές θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης σε πισίνα 25μ που θα πραγματοποιηθεί στο Λούμπλιν της Πολωνίας από τις 2 έως τις 7 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για τους/τις:

ΣΙΣΚΟΣ Απόστολος (ΑΑ Αστέρια) 200μ ύπτιο, 200μ πεταλούδα

ΒΑΖΑΙΟΣ Ανδρέας (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) 50μ πεταλούδα, 100μ μικτή ατομική

ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ Γεωργία (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) 50μ-100μ-200μ πεταλούδα

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Νικόλ (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) 50μ πρόσθιο, 100μ-200μ μικτή ατομική

ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ Απόστολος (Ολυμπιακός) 100μ-200μ-400μ μικτή ατομική

ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ Άννα (Παναθηναϊκός) 50μ-100μ πεταλούδα

ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Βασίλης (ΠΑΟΚ) 400μ-800μ-1500μ ελεύθερο

ΜΑΡΚΟΣ Δημήτρης (ΠΑΟΚ) 200μ-400μ-800μ ελεύθερο

ΒΑΣΙΛΑΚΗ Άρτεμις (Τρίτωνας Ηρακλείου) 400μ-800μ-1500μ ελεύθερο.

Αρχηγός της αποστολής είναι ο έφορος κολύμβησης της ΚΟΕ, Νίκος Ξυλούρης. Την αποστολή θα συνοδεύουν οι προπονητές Παναγιώτης Βελέντζας, Στέφανος Ζαφειριάδης και η φυσιοθεραπεύτρια, Έφη Βούλγαρη.

Η Ελλάδα έχει κατακτήσει 23 μετάλλια στην ιστορία της διοργάνωσης: 4 χρυσά-5 ασημένια- 14 χάλκινα. Στις δυο τελευταίες διοργανώσεις, το 2021 στο Καζάν και το 2023 στο Οτοπένι, πανηγύρισε από πέντε μετάλλια. Τα περισσότερα έχει ο Ανδρέας Βαζαίος, 10 συνολικά, τρία χρυσά-τρία ασημένια και τέσσερα χάλκινα ( το ένα με την ομάδα 4χ50μ ελεύθερο το 2023.

Αναλυτικά τα ελληνικά μετάλλια:

*1996 Ροστόκ ΧΑΛΚΙΝΟ Δημήτρης Μαγγανάς (400μ ελεύθερο)

*2002 Ριέσα ΧΑΛΚΙΝΟ Άκης Οικονόμου (400μ ελεύθερο)

*2005 Τεργέστη ΑΣΗΜΕΝΙΟ Ρωμανός Αλυφαντής (100μ πρόσθιο)

*2006 Ελσίνκι ΧΑΛΚΙΝΟ Γιάννης Δρυμωνάκος (400μ μικτή ατομική)

*2007 Ντέμπρετσεν ΧΑΛΚΙΝΟ Γιάννης Δρυμωνάκος (400μ μικτή ατομική)

*2007 Ντέμπρετσεν ΧΑΛΚΙΝΟ Γιάννης Δρυμωνάκος (200μ πεταλούδα)

*2015 Νετάνια ΧΑΛΚΙΝΟ Ανδρέας Βαζαίος (100μ μικτή ατομική)

*2017 Κοπεγχάγη ΑΣΗΜΕΝΙΟ Ανδρέας Βαζαίος (200μ μικτή ατομική)

*2017 Κοπεγχάγη ΑΣΗΜΕΝΙΟ Ανδρέας Βαζαίος (200μ πεταλούδα)

*2019 Γλασκόβη ΧΡΥΣΟ Ανδρέας Βαζαίος (200μ μικτή ατομική)

*2019 Γλασκόβη ΧΡΥΣΟ Ανδρέας Βαζαίος (200μ πεταλούδα)

*2019 Γλασκόβη ΧΑΛΚΙΝΟ Ανδρέας Βαζαίος (100μ μικτή ατομική)

*2019 Γλασκόβη ΧΑΛΚΙΝΟ Άννα Ντουντουνάκη (100μ πεταλούδα)

*2021 Καζάν ΧΡΥΣΟ Ανδρέας Βαζαίος (200μ μικτή ατομική)

*2021 Καζάν ΑΣΗΜΕΝΙΟ Ανδρέας Βαζαίος (100μ μικτή ατομική)

*2021 Καζάν ΑΣΗΜΕΝΙΟ Άννα Ντουντουνάκη (100μ πεταλούδα)

*2021 Καζάν ΧΑΛΚΙΝΟ Άννα Ντουντουνάκη (50μ πεταλούδα)

*2021 Καζάν ΧΑΛΚΙΝΟ Απόστολος Χρήστου (100μ ύπτιο)

*2023 Οτοπένι ΧΡΥΣΟ Άννα Ντουντουνάκη (50μ πεταλούδα)

*2023 Οτοπένι ΧΑΛΚΙΝΟ Κρίστιαν Γκολομέεβ, Στέργιος-Μάριος Μπίλας, Απόστολος Χρήστου και Ανδρέας Βαζαίος (4χ50μ ελεύθερο)

*2023 Οτοπένι ΧΑΛΚΙΝΟ Άννα Ντουντουνάκη (100μ πεταλούδα)

*2023 Οτοπένι ΧΑΛΚΙΝΟ Ανδρέας Βαζαίος (100μ μικτή ατομική)

*2023 Οτοπένι ΧΑΛΚΙΝΟ Απόστολος Παπαστάμος (400μ μικτή ατομική)