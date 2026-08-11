Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Στον τελικό η 4Χ100μ. μεικτή ανδρών – γυναικών με την 5η επίδοση

Εξαιρετική εμφάνιση για την 4Χ100μ μεικτή ανδρών – γυναικών, η οποία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης με την 5η επίδοση.

Το βράδυ (11/8/2026, 21:06) η ελληνική τετράδα, η οποία αποτελείται από τους Χρήστου, Ντούμα, Ντουντουνάκη και Βλάχου, θα τα δώσει όλα για ένα μετάλλιο.

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Ο Απόστολος Χρήστου έπεσε πρώτος στο ύπτιο και ολοκλήρωσε το 100αρι σε 52.51. Πολύ καλός και ο Βαγγέλης Ντούμας που πήγε το πρόσθιο κάτω από το λεπτό, κάνοντας 59.85.

Στη συνέχεια, η Άννα Ντουντουνάκη κολύμπησε με πεταλούδα σε 58.35 και έδωσε 3η στην Άννα Βλάχου, η οποία τερμάτισε τρίτη, κάνοντας 55.19 στο ελεύθερο.

Η ελληνική τετράδα έκανε 3:45.90 που ήταν η 5η καλύτερη επίδοση των προκριματικών, με τη Ρωσία να είναι η ταχύτερη τετράδα με 3:43.02.