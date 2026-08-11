Απόστολος Σίσκος για μετάλλιο: Άνετη πρόκριση στα ημιτελικά των 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης

Ο Απόστολος Σίσκος ξεκίνησε ιδανικά την πορεία του προς την κατάκτηση μίας θέσης στο βάθρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος αποτελεί μία από τις μεγάλες ελπίδες της χώρας μας για την κατάκτηση ενός μεταλλίου στο Παρίσι, προκρίθηκε στα ημιτελικά των 200μ. ύπτιο με την τέταρτη καλύτερη επίδοση. Συγκεκριμένα, τερμάτισε σε 1.55.64, δίχως να χρειαστεί να ανεβάσει ιδιαίτερα στροφές.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Απόστολος Σίσκος έχει την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με 1.54.12.

Ταχύτερος όλων στα προκριματικά ήταν ο 18χρονος Γάλλος Νέιθαν Μορατορί που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων με 1:54.87.