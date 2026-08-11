Η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Νίκολα Γιόκιτς έγινε θέμα στις ΗΠΑ

Η αποκάλυψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ότι προσπαθεί να φέρει τον Νίκολα Γιόκιτς στον Παναθηναϊκό προκάλεσε αίσθηση και στο NBA.

Μετά τη δημοσιοποίηση της συνέντευξης του ισχυρού άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ στο podcast «Euro Insiders», δύο από τα μεγαλύτερα διεθνή ειδησεογραφικά Μέσα, το ESPN και το Reuters, έκαναν εκτενή αναφορά στην αποκάλυψή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ότι κατέθεσε σοβαρή πρόταση τόσο στους Ντένβερ Νάγκετς όσο και στην πλευρά του Νίκολα Γιόκιτς για να έρθει στον Παναθηναϊκό.

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Το ESPN στάθηκε στην πρόθεση του Γιαννακόπουλου να εξαγοράσει το τελευταίο εγγυημένο έτος του συμβολαίου του Σέρβου σούπερ σταρ, αλλά και στην πεποίθησή του ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει την υπογραφή του όταν ο 31χρονος σέντερ θα έχει τη δυνατότητα να βγει στην αγορά ως ελεύθερος.

Από την πλευρά του, το Reuters θέτει ακόμη πιο ευθέως το ερώτημα εάν ο τρεις φορές MVP του NBA θα μπορούσε να αγωνίζεται στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2027-28, παρουσιάζοντας αναλυτικά όσα αποκάλυψε ο Γιαννακόπουλος.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος θα πει: “ Εντάξει, τώρα κάνει πλάκα”. Έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος, τόσο στην ομάδα του όσο και στον ίδιο. Πήρα αρνητική απάντηση. Ξέρω ότι έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο».

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ESPN και Reuters διευκρινίζουν πάντως ότι ο Γιόκιτς έχει ακόμη δύο σεζόν στο υπάρχον συμβόλαιό του με τους Νάγκετς, με τη δεύτερη να αποτελεί player option. Αυτό σημαίνει ότι ο Σέρβος μπορεί να επιλέξει να μην ενεργοποιήσει το τελευταίο έτος και να γίνει unrestricted free agent το επόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το ESPN, ο Γιόκιτς έχει δικαίωμα υπογραφής τετραετούς επέκτασης ύψους 278 εκατ. δολαρίων, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δεσμευτεί, παρότι έχει δηλώσει ότι επιθυμία του είναι να παραμείνει στο Ντένβερ για το υπόλοιπο της καριέρας του.

Εφόσον περιμένει μέχρι τον Ιούλιο του 2027, θα μπορεί να υπογράψει πενταετή επέκταση 359,5 εκατ. δολαρίων, η οποία, σύμφωνα με το ESPN, θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του NBA.