Αθλητικά

Τρομερός Δημήτρης Μάρκος: Διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον τελικό των 800μ. ελεύθερο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Σε τρομερή κατάσταση ο Έλληνας πρωταθλητής
Δημήτρης Μάρκος
Ο Δημήτρης Μάρκος / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Δημήτρης Μάρκος επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εντυπωσιακός στον προκριματικό αγώνα για τα 800μ. ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης

Πραγματοποιώντας σπουδαίο αγώνα, ο Δημήτρης Μάρκος έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7.47.26 και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος με την 5η καλύτερη επίδοση.

Ο σπουδαίος αγώνας θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης (12/8/2026, 21:03).

Ο Δημήτρης Μάρκος πριν δυο χρόνια ήταν δεύτερος στο Βελιγράδι με μια καταπληκτική εμφάνιση ειδικά στα τελευταία μέτρα. Εκεί είχε τερματίσει σε 7:48.59 που μέχρι πριν λίγη ώρα αποτελούσε πανελλήνιο ρεκόρ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
120
120
89
85
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo