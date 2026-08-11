Τρομερός Δημήτρης Μάρκος: Διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον τελικό των 800μ. ελεύθερο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Ο Δημήτρης Μάρκος επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εντυπωσιακός στον προκριματικό αγώνα για τα 800μ. ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης

Πραγματοποιώντας σπουδαίο αγώνα, ο Δημήτρης Μάρκος έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7.47.26 και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος με την 5η καλύτερη επίδοση.

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Ο σπουδαίος αγώνας θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης (12/8/2026, 21:03).

Ο Δημήτρης Μάρκος πριν δυο χρόνια ήταν δεύτερος στο Βελιγράδι με μια καταπληκτική εμφάνιση ειδικά στα τελευταία μέτρα. Εκεί είχε τερματίσει σε 7:48.59 που μέχρι πριν λίγη ώρα αποτελούσε πανελλήνιο ρεκόρ.