Αθλητικά

Φούντας και Ανδρούτσος ξεσάλωσαν σε συναυλία του Αργυρού για τη νίκη του ΟΦΗ στον τελικό του Superbet Super Cup

Το γλέντι δεν σταματά στην Κρήτη για τη νέα κατάκτηση του ΟΦΗ
Ο Φούντας και ο Ανδρούτσος
Ο Φούντας και ο Ανδρούτσος στη συναυλία του Αργυρού/ cretalive.gr
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Ο Θανάσης Ανδρούτσος και ο Ταξιάρχης Φούντας βρέθηκαν σε συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Ηράκλειο για να γιορτάσουν την κατάκτηση του ΟΦΗ στον τελικό του Superbet Super Cup και δεν παρέλειψαν να ανέβουν στη σκηνή.

Ο αρχηγός του ΟΦΗ και MVP του τελικού του Superbet Super Cup, Θανάσης Ανδρούτσος, αλλά και ο Ταξιάρχης Φούντας πήραν το μικρόφωνο και τραγούδησαν συνθήματα της ομάδας του Ηρακλείου μαζί με τους θεατές και δημιούργησαν μία μίνι φιέστα στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Το γλέντι στην Κρήτη για την νέα κατάκτηση του ΟΦΗ θα συνεχιστεί για λίγο ακόμα, καθώς η ομάδα του Κόντη θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στα πλέι οφ του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Να θυμίσουμε ότι οι Κρητικοί έχουν εξασφαλισμένη τη θέση τους στη League Phase του Conference League και θα ψάξει την υπέρβαση κόντρα στους Βούλγαρους.

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