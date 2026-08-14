Η ΑΕΚ συμφώνησε με τη Ρέιντζερς για το δανεισμό του Τζέιμς Πενράις στους Σκωτσέζους

Η ΑΕΚ συμφώνησε να παραχωρήσει δανεικό με ενοίκιο 500.000 ευρώ στη Ρέιντζερς τον Τζέιμς Πενράις, με την ομάδα από τη Γλασκώβη να είναι υποχρεωμένη να τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι έναντι 1.500.000 ευρώ.

Η συμφωνία για την πώληση ουσιαστικά του Τζέιμς Πενράις στη Ρέιντζερς θα αποφέρει ένα μικρό κέρδος στην ΑΕΚ, καθώς το περασμένο καλοκαίρι αγόρασε από τη Χαρτς τον ποδοσφαιριστή έναντι 1.700.000 και θα βάλει στα ταμεία της συνολικά 2.000.000 ευρώ, αφού ολοκληρωθεί η σεζόν.

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Η ΑΕΚ θα βγει στην αγορά για να καλύψει το κενό που αφήνει ο Πενράις στο αριστερό άκρο της άμυνας της για να πάρει έναν ποδοσφαιριστή, που θα πλαισιώσει τον Πήλιο σε μία σεζόν με πολλά και απαιτητικά παιχνίδια.

Την περασμένη σεζόν, ο Πενράις αγωνίστηκε 33 φορές με τα κιτρινόμαυρα σε όλες τις διοργανώσεις, βγάζοντας μία ασίστ.