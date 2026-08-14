Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τρέλανε Λατίνο σπίκερ με το γκολ του – Άρχισε να τραγουδάει στα ελληνικά «σήκωσέ το γαμ@@@νο»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πρόλαβε στο πρώτο του ματς με την Ντόρτμουντ να κάνει τη διαφορά στη φιλική νίκη επί της Άρσεναλ και με το τρομερό γκολ που έβαλε ανάγκασε έναν Λατίνο σπίκερ να… ξεφύγει.

Ο άνθρωπος που μετέδιδε το φιλικό όταν είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα από το σουτ του Καρέτσα με το αριστερό αφού φώναξε το κλασικό μακρόσυρτο «γκολ», θυμήθηκε το σύνθημα που έμεινε από την μυθική κατάκτηση του Euro 2004 από την Εθνικής μας ομάδα.

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«Σήκωσέ το το γαμ@@@νο, δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω», ξεκίνησε να τραγουδά στα ελληνικά και προφανώς το συγκεκριμένο περιστατικό δεν άργησε να φτάσει στη χώρα μας και να γίνει viral στα social media.

Ο Καρέτσας ανάγκασε την Ντόρτμουντ να δώσει ένα ποσό κοντά στα 35.000.000 ευρώ στην Γκενκ για να τον κάνει δικό της και ήδη από τα φιλικά έχει ξεχωρίσει με την απόδοσή του.