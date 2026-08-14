Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο: Η αμήχανη αντίδραση του Πορτογάλου στα συγχαρητήρια του Ποστέκογλου και των συμπαικτών του για το γάμο του

Ο Πορτογάλος σταρ επέστρεψε στις προπονήσεις της Αλ Νασρ με νέο look και δέχτηκε τα συγχαρητήρια για το γάμο του με την Χεορχίνα Ροντρίγκες
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Η αμήχανη αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες παντρεύτηκαν σε μία ιδιωτική τελετή στην Πορτογαλία και ο Πορτογάλος λίγες μέρες αργότερα επέστρεψε στις προπονήσεις της Αλ Νασρ για να δεχτεί τα συγχαρητήρια όλων.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου, προπονητής του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ, υποδέχθηκε τον Πορτογάλο με ένα θερμό χειροκρότημα για το γάμο του, κάτι που ακολούθησαν και οι συμπαίκτες του, με τον ίδιο να γίνεται viral για την αμήχανη αντίδρασή του.

Ο Ρονάλντο με νέο κούρεμα ήταν ξεκάθαρα αμήχανος κατά τη διάρκεια των συγχαρητηρίων, όμως δεν έκρυψε το χαμόγελό του για την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι άνθρωποι της ομάδας του.

«Καλώς όρισες Κρις, συγχαρητήρια και ευχές σε σένα και στην οικογένειά σου», ανέφερε ο Ελληνοαυστραλός προπονητής με τους συμπαίκτες του Κριστιάνο Ρονάλντο να χειροκροτούν και τον ίδιο να χαμογελάει αμήχανα. «Είναι καλό να σε έχουμε πάλι μας, τουλάχιστον από τη δικιά μου την πλευρά», πρόσθεσε ο Ποστέκογλου στην υποδοχή του στον Πορτογάλο.

Ο Πορτογάλος σταρ μπαίνει σε μία ακόμα σεζον στην πλούσια καριέρα του με στόχο να φτάσει τα 1000 γκολ και να γράψει ιστορία.

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