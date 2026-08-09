Αθλητικά

Από τη Χαρτς στην Τσόρουμ ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης

Η μετακίνησή του αναμένεται να φέρει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της σκωτσέζικης ομάδας
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Στην Τουρκία και συγκεκριμένα την Τσόρουμ θα συνεχίζει την καριέρα του ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης.

Ο 25χρονος διεθνής εξτρέμ θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στην Τουρκία προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Ο Κυζιρίδης έμεινε,΄μάλιστα, εκτός αποστολής από το σημερινό (9/8/2026) παιχνίδι της Χαρτς κόντρα στη Νταντί Γιουνάιτεντ για τη 2η αγωνιστική της σκωτσέζικης Premier League.

Μπορεί να φόρεσε μόλις για μια σεζόν τη φανέλα του συλλόγου από το Εδιμβούργο, ωστόσο ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Έπαιξε σε 42 αγώνες, πέτυχε 6 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ, φτάνοντας μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου – κατέληξε την τελευταία αγωνιστική στη Σέλτικ.

Η μετακίνησή του αναμένεται να φέρει περίπου 2 εκατ. ευρώ στα ταμεία της Χαρτς.

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Αθλητικά
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