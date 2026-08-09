Γιαννακόπουλος: «Οι Ολυμπιακοί φώναζαν για οφσάιντ στο μπάσκετ, πριν 10 χρόνια έμαθαν ότι η μπάλα είναι πορτοκαλί»

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να αναφέρεται στα όσα έγιναν τις περασμένες χρόνιες αλλά και τον Ολυμπιακό.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μιλώντας στο «EuroInsiders», αναφέρθηκε στο ρόστερ του Παναθηναϊκού την περασμένη σεζόν και στάθηκε στις πολλές ατυχίες που είχε ομάδα με σοβαρούς τραυματισμούς βασικών παικτών.

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Για το τι άλλαξε τα τελευταία δύο χρόνια: «Ήταν μεγάλο στοίχημα το να αλλάξουμε την νοοτροπία στον Παναθηναϊκό. Να έρθουν ξανά κοντά μας οι οπαδοί. Η ομάδα να έχει καλά αποτελέσματα. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν αφού είχαμε κατακτήσει το ευρωπαϊκό. Κερδίσαμε και το πρωτάθλημα εκείνη την σεζόν. Την επόμενη πήγαμε στο Final-Four στο Άμπου Ντάμπι.

Δυστυχώς, ένα ματς πήγε άσχημα και δεν καταφέραμε να πάμε στον τελικό και να τους κερδίσουμε. Φέτος είχαμε μεγάλες προσδοκίες, αλλά νομίζω πολλά ατυχή γεγονότα. Πολύ γρήγορα. Είχαμε μερικούς τραυματισμούς στην αρχή της σεζόν. Σημαντικούς. Όχι μόνο στην αρχή. Στα μισά της σεζόν ήταν ο Ναν, στο τέλος ήταν ο Κώστας. Ο Κώστας είναι η καρδιά και το μυαλό στις κρίσιμες στιγμές.

Ποτέ δεν είχαμε την ικανότητα να δούμε πλήρη την ομάδα. Όχι μόνο να παίζει μαζί, αλλά ούτε να προετοιμάζεται. Δεν ξέρουμε τις δυνατότητες της περσινής ομάδας».

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Για την περσινή προετοιμασία: «Ήταν οι Εθνικές ομάδες, ήταν το τουρνουά στην Αυστραλία. Λίγο από όλα μας έκαναν να ξεκινήσουμε αργά. Δεν νομίζω πως έπαιξε μεγάλο ρόλο. Είχαμε σούπερ παίκτες. Δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο, είναι πάντα έτοιμοι.

Θα χρησιμοποιήσω μία ελληνική φράση και μετά θα προσπαθήσω να σας το μεταφράσω. “Τα καρποφόρα δέντρα πάντα βαράνε”. Αυτό το δέντρο, ποτέ δεν θα σου δώσει ελιές. Ένα υγιές δέντρο, το οποίο είναι γεμάτο ελιές, αυτό θα πάς να βαρέσεις. Ο Παναθηναϊκός είναι από τα τέρατα του Ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εγώ περίμενα κάτι καλύτερο, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Όμως ναι ήταν ένας από τους λόγους που αλλάξαμε ταχύτητα φέτος.

Ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλός μας; Εντάξει, ουάου… Δεν υπάρχει κόντρα στο μπάσκετ. Ναι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα τελευταία 10 χρόνια έμαθαν πως στο μπάσκετ έχουμε πορτοκαλί μπάλα και όχι μία ασπρόμαυρη. Πήγαινες στο γήπεδο του Ολυμπιακού πριν 10 χρόνια και τους άκουγες να φωνάζουν “οφσάιντ”.

Δεν υπάρχει θέληση για ειρήνη από την άλλη πλευρά.

Αγαπάω τον Παναθηναϊκό. Θα ξεκινήσω από αυτό. Τώρα για να είμαι ειλικρινής, ποιος είναι ο λόγος που ακόμη ασχολούμαι; Ποτέ δεν είπα πως θα είμαι για πάντα εδώ.»

Για το πώς θα χαρακτήριζε την περσινή σεζόν: «Δεν νομίζω πως είναι αποτυχημένη. Νομίζω είναι επιτυχημένη επειδή αρχικά έχουμε το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν είχε ένα γήπεδο που άνηκε στον ίδιο, στον σύλλογο. Τώρα καταφέραμε να επενδύσουμε δεκάδες εκατομμύρια στο γήπεδο. Νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο, όποιος το έχει δει, έχει μείνει έκπληκτος. Το να έχουμε ένα σπίτι για πρώτη φορά είναι τεράστια επιτυχία. Έρχονται οικογένειες, τα εισιτήρια διαρκείας πουλήθηκαν σε δευτερόλεπτα, όλη η Ελλάδα καλούσε και ζητούσε εισιτήρια. Μάλλον κάνεις κάτι σωστά. Το μπάσκετ είναι το πιο σημαντικό. Μπασκετικά περίμενα κάτι καλύτερο, αλλά σου είπα, είχαμε μερικές ατυχίες και τα αποτελέσματα ήταν αυτά.

Για τη σειρά με τη Βαλένθια: «Δεν θα έλεγα τρελή την σειρά με την Βαλένθια. Θα έλεγα χειρότερη λέξη, αλλά είμαστε μπροστά στην κάμερα. Αν το πω μάλλον θα πρέπει να πάω ξανά στα δικαστήρια. Υπάρχει κόσμος που περιμένει να αναπνεύσω λάθος για να με στείλουν στα δικαστήρια και να τιμωρηθώ. Οπότε, θα ήθελα να δω τον Παναθηναϊκό στο Final-Four, ειδικά στην έδρα μας. Θα ήθελα να το δω αλλά δεν έγινε. Η ζωή συνεχίζεται. Ήταν ένας από τους λόγους που αλλάξαμε ταχύτητα φέτος».

Για το αν είναι επικίνδυνο να έχεις πολλούς σούπερσταρ στην ομάδα: «Αυτό εξαρτάται από την ομάδα. Θα χρησιμοποιήσω μερικά παραδείγματα με κορυφαίους προπονητές. Ίβκοβιτς. Έχει φύγει από την ζωή. Από τους κορυφαίους στην ιστορία. Δεν ήταν προπονητής που μπορούσε να προπονήσει ομάδα γεμάτη αστέρες. Μπορούσε να πάρει νεαρούς και να τους οδηγήσει στην κορυφή. Αυτό ήταν το ταλέντο του. Μετά έχεις άλλους προπονητές όπως ο Αταμάν, ο Ομπράντοβιτς. Εντάξει, ο Ομπράντοβιτς μπορεί να κάνει τα πάντα. Αυτοί οι δύο προπονητές μπορούν να μία ομάδα γεμάτη αστέρια και να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό των παικτών. Και να δεις το καλύτερο μπάσκετ που έχει παιχτεί. Ο Πίνι Γκέρσον στο παρελθόν, το ίδιο».

Για το τι έμαθε από την περσινή σεζόν: «Νομίζω ότι αυτή η σεζόν ήταν άτυχη. Ήταν άτυχη. Δεν νομίζω ότι μας έμαθε κάτι. Ένα από τα πράγματα που δεν μου άρεσαν ήταν ότι δεν υπήρχε 100% υποστήριξη στον προπονητή και την ομάδα από όλους σε όλη την διάρκεια της σεζόν. Το μήνυμά μου είναι, όπως είπες, υπάρχουν νίκες και ήττες. Πότε σε χρειάζεται περισσότερο η ομάδα; Στις ήττες. Τότε χρειάζεσαι την υποστήριξη. Όλοι με ρωτούσαν γιατί υποστήριζα τόσο πολύ τον Αταμάν και γιατί ήμουν τόσο υπέρ του Εργκίν. Αρχικά, είναι τρομερός επαγγελματίας, έφερε το ευρωπαϊκό και πιστεύω αν είχε την στήριξη όλων ίσως να ήταν αλλιώς τα αποτελέσματα».

Για το αν σκέφτεται μόνο τις νίκες ή και τον κόσμο όταν κάνει μεγάλες μεταγραφές: «Δεν διαλέγω εγώ τους παίκτες. Νομίζω το είπα και την προηγούμενη φορά. Από το 2013 που ανέλαβα την ομάδα, ο μόνος παίκτης που έφερα είναι ο Τζέισον Καπόνο το 2013. Ποτέ δεν έχω συμμετέχει στις μεταγραφές των παικτών. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα μπάτζετ και ο προπονητής επιλέγει πως θα το χρησιμοποιήσει».

Για το αν λέει ότι δεν ισχύουν τα όσα γράφονται για το ότι φέρνει παίκτες: «Μου κάνει εντύπωση η ερώτησή σου γιατί είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό. Θα το πω δημόσια. Έχω ακούσει τον Σάρας να λέει… Δεν τον άκουσα εγώ, μου το είπε κάποιος που εμπιστεύομαι 100%, ότι η καλύτερη ομάδα για να δουλέψεις είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι ο μόνος πρόεδρος που δεν ανακατεύεται. Ποτέ δεν έχω ανακατευτεί. Δεν ξέρω μπάσκετ, δεν ξέρω τους κανόνες. Pick and pop, pick and out, pick and roll. Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Ξέρω μόνο τα τρίποντα, αυτά μου αρέσουν. Αλβέρτης, ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο για εμένα».

Για το μέλλον: «Βλέπεις πού κάθεται ο Φρι; Σε πέντε χρόνια θα βάλω μια τηλεόραση εκεί και θα βλέπω τους αγώνες σαν φίλαθλος από αυτή την καρέκλα. Θα φωνάζω “πρέπει να πάρετε άλλο σέντερ, πρέπει να πάρετε άλλον γκαρντ, πρέπει να πάρετε άλλον φόργουορντ”.

Δεν πρόκειται να μεταφέρω στα παιδιά μου την υποχρέωση να βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Ελπίζω να έχω υγεία και την οικονομική δυνατότητα, αν θέλουν κάποια στιγμή να εμπλακούν».

Για το NBA Europe: «Επιχειρηματικά, σίγουρα το NBA Europe θα πάει το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε άλλο επίπεδο. Δεν θα ήθελα να δω τους πραγματικά μεγάλους πυλώνες του ευρωπαϊκού μπάσκετ να χωρίζονται σε διαφορετικές λίγκες ή να διασπώνται.

Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν γνωρίζω ακόμη ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ο νέος επικεφαλής του NBA Europe κάνει, από όσα βλέπω, προσπάθειες προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήταν άδικο να έχω συγκεκριμένη άποψη για όσα κάνει, καθώς βρίσκεται μόλις λίγους μήνες στη θέση. Του εύχομαι απλώς όλα τα σχέδιά του να γίνουν πραγματικότητα».

Για τη σχέση του με τη διοίκηση του Ολυμπιακού: «Το έχω πει χιλιάδες φορές. Έχω προσπαθήσει να το κάνω πιο ανθρώπινο. Να παίξουμε ένα 1-on-1 και να δώσουμε τα χρήματα σε ένα ορφανοτροφείο. Είχα βγάλει κασκόλ μισό Παναθηναϊκός, μισό Ολυμπιακός, με το μήνυμα “όχι στη βία”. Τους τηλεφώνησα και τους ρώτησα αν θέλουν να έρθω στο γήπεδο και να φέρω μερικά, ώστε να καθίσουμε μαζί.

Μου είπαν ότι η ομάδα, οι φίλαθλοι και ο οργανισμός τους δεν ήταν έτοιμοι να στηρίξουν κάτι τέτοιο. Σε προσωπικό επίπεδο, έστελνα σαμπάνιες σε γιορτές, Χριστούγεννα, όταν γεννιούνταν παιδιά. Και έμαθα ότι έβγαζαν τα φυτά που τους έστελνα έξω από το σπίτι, επειδή πίστευαν ότι είχα βάλει μικρόφωνα. Δεν υπάρχει διάθεση από την άλλη πλευρά».

Για το περιστατικό στο ΣΕΦ στους περσινούς τελικούς: «Σύμφωνα με τους κανονισμούς του μπάσκετ στην Ελλάδα, αν υπάρχει υβριστική συμπεριφορά προς φυσικά πρόσωπα μετά από πέντε ή έξι φορές, ο αγώνας πρέπει να διακοπεί. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Πήγα στους διαιτητές πριν από το παιχνίδι, μαζί με ανθρώπους του Ολυμπιακού, και τους είπα ότι αυτός είναι ένας κανονισμός και περιμένουμε να εφαρμοστεί.

Αντί να βρίζουν εμένα, αποφάσισαν να βρίζουν την κόρη μου, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το μπάσκετ. Κάποια στιγμή, χωρίς κανείς να γνωρίζει πώς, ενημερώθηκα ότι είχα αποβληθεί από το παιχνίδι και δεν μπορούσα να επιστρέψω στο γήπεδο».

Για την οικογένεια: «Το νούμερο ένα πράγμα στη ζωή είναι η αγάπη. Το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις για τα παιδιά σου είναι να τα αγαπάς. Όταν μεγαλώνεις σε μια κατάσταση όπου υπάρχει αγάπη γύρω σου, από τους γονείς, τους θείους, τα αδέρφια, τα ξαδέρφια, παίρνεις αγάπη.

Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ασπίδα στη ζωή. Είναι αυτό που σου δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσεις, χωρίς κόμπλεξ, χωρίς προβλήματα και με τη δυνατότητα να βοηθήσεις τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα σου».

Για τη χρηματιστηριακή αξία του Παναθηναϊκού: «Η αξία του Παναθηναϊκού πριν από μερικά χρόνια ήταν στις δεκάδες εκατομμύρια. Τώρα μπορεί να είναι μισό δισεκατομμύριο. Αυτό είναι κάτι που είναι αποδεδειγμένο. Ένα μέρος αυτού με κρατάει ακόμη εδώ. Ένα μέρος αυτού αλλάζει ίσως και τις σκέψεις μου για τη μελλοντική μου εμπλοκή.

Αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να μεταφέρω στα παιδιά μου την υποχρέωση που είχα εγώ όταν ανέλαβα το 2012. Αν θέλουν κάποια στιγμή να εμπλακούν, θα έχουν την οικονομική δυνατότητα και την ελευθερία να το αποφασίσουν μόνοι τους. Εγώ μπορώ να πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή έχω το 1,5 πόδι μέσα και το μισό έξω. Θα δούμε».

Για το Σούνιο και τις δύσκολες στιγμές του: «Αυτό εξαρτάται από το ζήτημα. Υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να απομονωθείς, να αφήσεις τα πράγματα κάτω, να τα σκεφτείς, να καταστρώσεις μια στρατηγική και να δεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Υπάρχουν άλλες φορές που πρέπει να το αντιμετωπίσεις εκείνη ακριβώς τη στιγμή, επειδή καταλαβαίνεις ότι θα μεγαλώσει. Οπότε δεν μπορώ να σου δώσω μια… Εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται από το ζήτημα, εξαρτάται από το timing, εξαρτάται από την προτεραιότητα που έχεις και από τα διαφορετικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσεις. Αυτό το σπίτι στο Σούνιο λύνει προβλήματα».

Για το αν έχει κάτι ξεχωριστό το Σούνιο: «Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτά και υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει ενεργειακούς πόλους. Δεν θα μπω, πάντως, σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, όπως οι Δελφοί, το Σούνιο, η Δήλος, όπου υποτίθεται — και για κάποιους απλώς υποτίθεται, για μένα σίγουρα — η ενέργεια είναι διαφορετική. Εγώ το νιώθω. Μόλις περνάω το Λαύριο και κατεβαίνω προς το Σούνιο, νιώθω ότι αλλάζω εσωτερικά. Το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί εδώ είναι ότι το 2020 έπαθα πολλαπλό έμφραγμα. Πήγα και επέστρεψα τέσσερις φορές. Είδα την ευθεία γραμμή, το φως.

Ήρθα εδώ, έμεινα τρία χρόνια, άλλαξα εντελώς ως άνθρωπος, εντελώς ως χαρακτήρας, είδα διαφορετικά τη ζωή και νομίζω ότι η ενέργεια αυτών των δέκα εκατοστών… Κοιτάξτε τον Φρι, πού είναι; Είναι στην καρέκλα, σωστά; Σε εκείνη την καρέκλα εκεί. Είναι πιο έξυπνος από εμένα».

Για τη σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη: «Έτυχε να σπουδάζουμε στην ίδια πόλη κάποια στιγμή. Μέναμε μαζί. Έχουμε μία σχέση όπου υπάρχει σεβασμός από τη μία πλευρά στην άλλη, αλλά δυστυχώς είναι στη λάθος ομάδα. Υποστηρίζει τη λάθος ομάδα».