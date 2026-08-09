Αθλητικά

Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Βαγγέλη Μαρινάκη: «Έχουμε μία σχέση όπου υπάρχει σεβασμός»

"Δυστυχώς είναι στη λάθος ομάδα", πρόσθεσε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο T- Center/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στη σχέση σεβασμού που έχει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊός παραχώρησε συνέντευξη στο κανάλι των Euro Insiders στο Youtube, στην οποία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και για τη σχέση του με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκης.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε πως υπάρχει σχέση αλληλοσεβασμού με τον ισχυρό άνδρα των Πειραιωτών, ωστόσο πρόσθεσε με χιούμορ ότι υποστηρίζει τη λάθος ομάδα.

«Έτυχε να σπουδάζουμε στην ίδια πόλη κάποια στιγμή. Μέναμε μαζί. Έχουμε μία σχέση όπου υπάρχει σεβασμός από τη μία πλευρά στην άλλη, αλλά δυστυχώς είναι στη λάθος ομάδα. Υποστηρίζει τη λάθος ομάδα», δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

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Αθλητικά
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