Άρσεναλ – Ντόρτμουντ 2-3: Τζόλης και Καρέτσας τρέλαναν Άγγλους και Γερμανούς

Άρσεναλ και Ντόρτμουντ έδωσαν ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας στο Λονδίνο για το Emirates Cup, με τον Χρήστο Τζόλη και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να κλέβουν την παράσταση.

Η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα επικράτησε της Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη με 3-2 και κατέκτησε το κύπελλο, με τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές να κάνουν τη διαφορά για τις ομάδες τους.

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Ο Καρέτσας έκανε ονειρικό ντεμπούτο με τη φανέλα των Βεστφαλών. Ο 18χρονος διεθνής Έλληνας εξτρέμ άνοιξε λογαριασμό με τους Βεστφαλούς στο 29ο λεπτό.

Konstantinos Karetsas scores. Arsenal have concede second goal against Dortmund



Arsenal 0-2 Borussia Dortmund 🇩🇪pic.twitter.com/3SPXFLVNTl — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2026

Έπειτα από πάσα του Σβένσον, ο νεαρός άσος έκανε ένα εξαιρετικό σόλο και με το αριστερό πόδι έστειλε την μπάλα υποδειγματικά στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0 για την Μπορούσια (είχε ανοίξει το σκορ ο Ινάσιο στο 7′).

Στο ημίχρονο του αγώνα, ο Καρέτσας αντικατάστάθηκε.

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Από την πλευρά του, ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε μέχρι το 78′, αποτελώντας εκ των κορυφαίων παικτών της Άρσεναλ.

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ έδωσε έτοιμο γκολ στον Νουανέρι, με το νεαρό επιθετικό να μειώνει σε 1-2 στο 54′, ενώ ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι για να μειώσουν οι Άγγλοι σε 2-3 με τον Γιόκερες.

Ethan Nwaneri has pulled one back !!! tzolis with the assist



Tzolis has been outstanding pic.twitter.com/cWXuiwdxTy — Arsenal X-tra (@Ar_senalXtra_) August 9, 2026

Tzolis wins a penalty pic.twitter.com/CPbh9kM2wH — George 🇬🇪 (@George_Zur1) August 9, 2026

Ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φρόντισαν να δείξουν από νωρίς τον λόγο που Άρσεναλ και Ντόρτμουντ έσκασαν ένα σωρό λεφτά για να τους αποκτήσουν από τις βελγικές Μπριζ και Γκενκ, αντίστοιχα.