Αθλητικά

Άρσεναλ – Ντόρτμουντ 2-3: Τζόλης και Καρέτσας τρέλαναν Άγγλους και Γερμανούς

Φοβερό γκολ ο Καρέτσας, ασίστ και κερδισμένο πέναλτι ο Τζόλης
Ο Χρήστος Τζόλης
Reuters/Matthew Childs
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Άρσεναλ και Ντόρτμουντ έδωσαν ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας στο Λονδίνο για το Emirates Cup, με τον Χρήστο Τζόλη και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να κλέβουν την παράσταση.

Η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα επικράτησε της Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη με 3-2 και κατέκτησε το κύπελλο, με τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές να κάνουν τη διαφορά για τις ομάδες τους.

Ο Καρέτσας έκανε ονειρικό ντεμπούτο με τη φανέλα των Βεστφαλών. Ο 18χρονος διεθνής Έλληνας εξτρέμ άνοιξε λογαριασμό με τους Βεστφαλούς στο 29ο λεπτό.

Έπειτα από πάσα του Σβένσον, ο νεαρός άσος έκανε ένα εξαιρετικό σόλο και με το αριστερό πόδι έστειλε την μπάλα υποδειγματικά στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0 για την Μπορούσια (είχε ανοίξει το σκορ ο Ινάσιο στο 7′).

Στο ημίχρονο του αγώνα, ο Καρέτσας αντικατάστάθηκε.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε μέχρι το 78′, αποτελώντας εκ των κορυφαίων παικτών της Άρσεναλ.

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ έδωσε έτοιμο γκολ στον Νουανέρι, με το νεαρό επιθετικό να μειώνει σε 1-2 στο 54′, ενώ ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι για να μειώσουν οι Άγγλοι σε 2-3 με τον Γιόκερες.

Ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φρόντισαν να δείξουν από νωρίς τον λόγο που Άρσεναλ και Ντόρτμουντ έσκασαν ένα σωρό λεφτά για να τους αποκτήσουν από τις βελγικές Μπριζ και Γκενκ, αντίστοιχα.

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