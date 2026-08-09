Ο αγγλικός Τύπος υποκλίνεται στον Κωνσταντίνο Καρέτσα: «Αυτό το παιδί μοιάζει με διαμάντι»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εντυπωσίασε στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Ο 18χρονος Έλληνας εξτρέμ αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού αγώνα της Ντόρτμουντ με την Άρσεναλ, με τον Καρέτσα να προλαβαίνει να κάνει αισθητή την παρουσία του, σημειώνοντας ένα απίθανο γκολ.

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Συγκεκριμένα, ο νεαρός άσος χρειάστηκε μόλις 29 λεπτά για να δείξει το αστείρευτο ταλέντο του, στέλνοντας με εκπληκτικό αριστερό πλασέ την μπάλα στα δίχτυα του Κέπα.

Wonderful debut goal for Konstantinos Karetsas against Arsenal.

pic.twitter.com/NpyXzIs1ei — BayernTalente (@CampusVid2) August 9, 2026

Σύσσωμος ο αγγλικός Τύπος αποθέωσε τον Καρέτσα.

Η Dailymail έγραψε χαρακτηριστικά: “Τι γκολ είναι αυτό που έβαλε ο Καρέτσας; Μετέφερε με άνεση την μπάλα προς την περιοχή της Άρσεναλ, την έφερε στο αριστερό του πόδι και έκανε μία απολαυστική προσπάθεια στο αριστερό παραθυράκι του Κέπα, στον οποίο δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης. Οι φίλοι της Αρσεναλ δεν μπορεί να είναι χαρούμενοι“.

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Από την πλευρά της το Skysports περιέγραψε τη φάση του γκολ ως εξής: “ΤΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ! Αυτό το παιδί μοιάζει με διαμάντι. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κατέβηκε από τη δεξιά πλευρά και εκτέλεσε στο παράθυρο της εστίας της Αρσεναλ. Ο Ελληνας έφηβος ανακοίνωσε τον εαυτό του στην Ντόρτμουντ, την εβδομάδα που υπέγραψε για τη γερμανική ομάδα. Ακόμη περισσότερα αμυντικά προβλήματα για την Αρσεναλ, 12 ημέρες πριν την έναρξη της Premier League“.

Τέλος, το BBC σχολίασε: “Τι σουτ! Ο Γκάμπριελ έδωσε υπερβολικό χώρο στον Καρέτσα, που κινήθηκε από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή της Άρσεναλ, συνέκλινε και εκτέλεσε στην πάνω γωνία της εστίας. Καμία ελπίδα για τον Κέπα“.