Φάμπρεγκας για Δουβίκα: «Έχει μεγάλα περιθώρια εξέλιξης, πρέπει να δουλέψει σαν θηρίο»

Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε στη νίκη της Κόμο με 3-0 επί της Λέτσε, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Serie A και ο Σεσκ Φάμπρεγκας μίλησε γι’ αυτόν μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Το 3-0 έκανε ο Δουβίκας στο παιχνίδι της Κόμο με τη Λέτσε και ανάγκασε τον Φάμπρεγκας να εκφράσει το σεβασμό και την εμπιστοσύνη που έχει στο πρόσωπό του. «Έχει μεγάλα περιθώρια εξέλιξης» είπε ο Ισπανός προπονητής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να δουλέψει σαν θηρίο στα κομμάτια που χρειάζεται βελτίωση. Όλοι οι ποδοσφαιριστές δέχονται αυτά που τους λέω. Κανείς δεν διαφωνεί».

Ο Έλληνας επιθετικός τη φετινή σεζόν σε 17 αναμετρήσεις με την Κόμο έχει πετύχει 6 γκολ και έχει δώσει μία ασίστ.