Φελίπε Μέλο κατά Πρεστιάνι για τη ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους: «Πρέπει να τον έχει απατήσει η γυναίκα του με έναν μαύρο»

Ο Φελίπε Μέλο ξέσπασε στο Instagram, για τη ρατσιστική επίθεση που φέρεται να έκανε ο Πρεστιάνι στον Βινίσιους, κατά τη διάρκεια του Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης (0-1) μιλώντας με σκληρές εκφράσεις για τον ποδοσφαιριστή της πορτογαλικής ομάδας

Θυμίζουμε ότι ο Βινίσιους κατηγόρησε για ρατσιστική επίθεση τον 20χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό, ένα γεγονός που σχολιάστηκε από όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα, με τον Τζανλούκα Πρεστιάνι να δέχεται έντονη κριτική.

Felipe Melo em seu Instagram:



“Fogo nos racistas! Fogo nos racistas! É isso mesmo. A Mulher dele (do Prestianni) já deve tê-lo traído com um negão”



Ο Βραζιλιάνος πρώην διεθνής μέσος, Φελίπε Μέλο, έκανε ένα σκληρό σχόλιο στα social media για τον Τζανλούκα Πρεστιάνι. “Φωτιά στους ρατσιστές. Η γυναίκα του πρέπει να τον έχει απατήσει με μαύρο“, ανέφερε μεταξύ άλλων στο οργισμένο story του.