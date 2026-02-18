Συμβαίνει τώρα:
Φελίπε Μέλο κατά Πρεστιάνι για τη ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους: «Πρέπει να τον έχει απατήσει η γυναίκα του με έναν μαύρο»

Ο Βραζιλιάνος πρώην διεθνής μέσος στήριξε τον Βινίσιους Τζούνιορ
Ο Φελίπε Μέλο ξέσπασε στο Instagram, για τη ρατσιστική επίθεση που φέρεται να έκανε ο Πρεστιάνι στον Βινίσιους, κατά τη διάρκεια του Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης (0-1) μιλώντας με σκληρές εκφράσεις για τον ποδοσφαιριστή της πορτογαλικής ομάδας

Θυμίζουμε ότι ο Βινίσιους κατηγόρησε για ρατσιστική επίθεση τον 20χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό, ένα γεγονός που σχολιάστηκε από όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα, με τον Τζανλούκα Πρεστιάνι να δέχεται έντονη κριτική.

Ο Βραζιλιάνος πρώην διεθνής μέσος, Φελίπε Μέλο, έκανε ένα σκληρό σχόλιο στα social media για τον Τζανλούκα Πρεστιάνι. “Φωτιά στους ρατσιστές. Η γυναίκα του πρέπει να τον έχει απατήσει με μαύρο“, ανέφερε μεταξύ άλλων στο οργισμένο story του.

