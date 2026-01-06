Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψε σαν λιοντάρι αλλά απουσίες και Μπόλντγουιν τον λύγισαν

Την ήττα μετά από 3 σερί νίκες στην Euroleague γνώρισε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πάλεψε σκληρά στην έδρα της Φενέρμπαχτσε, αλλά ηττήθηκε με 88-80 για την 20η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός πήγε στην Πόλη με την ψυχολογία στα ύψη μετά τον θρίαμβο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί του, καθώς “λύγισε” από τις απουσίες (Μιλουτίνοφ, Νιλικίνα, Γουόρντ, ΜακΚίσικ) και από την ανωτερότητα της Φενέρμπαχτσε στο κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο.

Οι Πειραιώτες ήταν άψογοι για 35-36 λεπτά, ωστόσο στο φινάλε δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τους Τούρκους και να βρουν λύσεις στην επίθεση, χάνοντας και μάλιστα με μία καλή διαφορά.

Στο 11-8 έπεσαν οι ερυθρόλευκοι (6-3 εντός και 5-5 εκτός έδρας), που το βράδυ της Παρασκευής (9/1) θα υποδεχθούν την Μπάγερν Μονάχου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Πρώτος σκόρερ με 24 πόντους ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, στους 16 σταμάτησε τον αγώνα ο Ντόντα Χολ (μάζεψε και 11 ριμπάουντ), στους 15 ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (4/11 σουτ) και ο Εβάν Φουρνιέ (5/13 σουτ).

Στο 13-6 ανέβηκε η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε (8-3 εντός και 5-3 εκτός έδρας), η οποία έχει 10 νίκες στις τελευταίες 11 αγωνιστικές.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μπόλντγουιν με 17 πόντους, 6 ριμπαόυντ και 11 ασίστ. 17 πόντους και 6 ριμπάουντ είχε ο Χόρτον Τάκερ, ενώ καθοριστικοί ήταν ο Μπόστον και ο Μέλι.

Ο αγώνας

Κλειστό παιχνίδι έγινε στην 1η περίοδο, με τη Φενέρμπαχτσε να προηγείται με 10-5 χάρη σε 4 πόντους του Τέιλεν Χόρτον Τάκερ. Ο Ολυμπιακός βρήκε 10 πόντους από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Βεζένκοφ σημείωσε 5, ενώ ο Ντόντα Χολ εν τη απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ βγήκε μπροστά και με 7 πόντους και 3 ριμπάουντ απέναντι στον πρώην σέντερ της ΑΕΚ Κρις Σίλβα (ντεμπούτο με τη Φενέρμπαχτσε) βοήθησε την ομάδα του Πειραιά.

Μετά το 10-13, ο Ολυμπιακός δεν επέτρεψε στη Φενέρμπαχτσε ν΄ανακτήσει τα ηνία. Φουρνιέ και Μόρις πάτησαν παρκέ με 1:24΄΄ ν’ απομένουν για τη λήξη της 1ης περιόδου (18-22). Οι δύο ομάδες μετρούσαν από 0-4 τρίποντα. Ο Ολυμπιακός με το πρώτο ριμπάουντ που μάζεψε στον αγώνα 6:20΄΄ πριν το τέλος του 1ου δεκαλέπτου πέρασε στην πρώτη θέση των ριμπάουντερ στην ιστορία του Ολυμπιακού, με 1.364 αφήνοντας τον Γιώργο Πρίντεζη στη 2η θέση.

Ο Τάκερ παρέμεινε «πονοκέφαλος» για τους παίκτες του Μπαρτζώκα, με τον Αμερικανό να φτάνει τους 13 πόντους. Όμως, η Φενέρμπαχτσε με 0/13 τρίποντα στο α΄ μέρος δεν μπορούσε να αξιοποιήσει τις τόσες απουσίες του Ολυμπιακού.

Ο Μπαρτζώκας έριξε και τον Κώστα Αντετοκούνμπο (τελευταίος αγώνας του στον Ολυμπιακό αφού παραχωρήθηκε δανεικός στον Άρη), ενώ έπαιξε και χωρίς καθαρόαιμο σέντερ (με τον Πίτερς στο «5»). Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε και με +9 (22-31), για να μειώσει στο -4 η πρωταθλήτρια Euroleague (36-40) στο ημίχρονο. Με 1/9 τρίποντα τέλειωσε το πρώτο 20άλεπτο ο Ολυμπιακός, το οποίο πέτυχε ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στο παρκέ (ο Λαρεντζάκης αγωνίστηκε για 5:45 στο α΄ μέρος) και πέτυχε το ένα από τα δύο τρίποντα (το άλλο ο Σάσα Βεζένκοφ) χάρη στα οποία ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 43-46. Οι Μέλι και Μπιμπέροβιτς έγραψαν τα πρώτα δύο τρίποντα στη στατιστική της Φενέρ (2/15), με τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης να προσπερνά με 50-48.

Ο Ντόντα Χολ ισοφάρισε σε 50-50 μετρώντας 13 πόντους, ενώ χάρη στο γκολ φάουλ του Βεζένκοφ (πήρε το 3ο φάουλ του Μπιρτς), οι «ερυθρόλευκοι» προσπέρασαν (50-53). Όμως, Μπόλντγουιν και Κόλσον με δύο ακόμη τρίποντα έδωσαν προβάδισμα στη Φενέρ (56-53). Ένα τρίποντο από τον Φουρνιέ και πόντοι από τους Βεζένκοφ (18π. στο 30ό λεπτό) και Χολ κράτησαν τον Ολυμπιακό (59-62), αλλά ο Μπόστον θα ευστοχούσε στο 6ο τρίποντο των γηπεδούχων στην 3η περίοδο, ισοφαρίζοντας σε 62-62 (σκορ 3ης περιόδου). Η Φενέρ είχε 6/21 τρίποντα και ο Ολυμπιακός 4/16 στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου.

Ένα 3ο και αμέσως μετά ένα 4ο φάουλ του Ντόντα Χολ με την έναρξη της 4ης περιόδου, υποχρέωσαν τον Μπαρτζώκα να ξαναβάλει στο «5» τον Αλεκ Πίτερς. Με τον Φουρνιέ να φτάνει τους 12 πόντους, ο Ολυμπιακός είχε τα ηνία (64-66). Όμως, με τον Μπόστον να εξελίσσεται σε σημαντικό παράγοντα για τη Φενέρ, ο τουρκικός σύλλογος με επιμέρους σκορ 8-2 προσπέρασε με 72-68. Και μετά από 2/2 βολές του Πίτερς, ο Μπόλντγουιν ευστόχησε σε τρίποντο (75-70).

Ο Φουρνιέ απάντησε με τρίποντο (75-73), ο Μπόστον έκανε το 77-83, για να πετύχει ένα κρίσιμο τρίποντο ο Μέλι για το 80-83. Ο Ντόντα Χολ αστόχησε κάτω απ’ το καλάθι και η Φενέρ τιμώρησε τον Ολυμπιακό με τον Τάκερ να κάνει το 82-73, 2:27΄΄ πριν τη λήξη. Ο Βεζένκοφ μείωσε σε 82-75, με τον Μπόλντγουιν να γέρνει την πλάστιγγα οριστικά υπέρ της Φενέρ (84-75). Ο Χολ είχε 1/2 βολές μετά από φάουλ του Μπόλντγουιν (84-76). Ο Μπιμπέροβιτς βρήκε στόχο έξω από τα 6.75 (87-76) και το 87-78 από τον Βεζένκοφ, με 1:01΄΄ ν’ απομένουν… υποδείκνυε νίκη της Φενέρμπαχτσε, αφού ο Ολυμπιακός δεν προλάβαινε πλέον.

Ο Μπόλντγουιν που έκανε απίστευτο παιχνίδι προσφέροντας πόντους και ασίστ, πήγε στη γραμμή των βολών και με 1/2 έκανε το 88-78 στα 16΄΄, ο Βεζένκοφ, μετά από άστοχο τρίποντο του Ντόρσεϊ, μείωσε σε 88-80 στα 6΄΄. Μετά από λάθος του Τάκερ, ο Φουρνιέ πήρε ένα τρίποντο με κακές προϋποθέσεις ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη, ο Γάλλος ήταν άστοχος και ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην Κωνσταντινούπολη (88-80).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-22, 36-40, 62-62, 88-80.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπόλντγουιν 17 (3/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μέλι 11 (3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Χόρτον-Τάκερ 17 (8/10 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπόστον 14 (5/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μπιμπέροβιτς 8 (1/3 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γιάντουνεν, Χολ 10 (4/6 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Σίλβα 4, Κόλσον 5 (1), Μπιρτς 2.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/5 σουτ, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 λάθη), Λαρεντζάκης, Μόρις 2 (1/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος), Βεζένκοβ 24 (7/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 6 ριμπάουντ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 15 (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πίτερς 4 (1/5 σουτ), Αντετοκούνμπο 2, Χολ 16 (7/11 δίποντα, 2/5 βολές, 11 ριμπάουντ), Φουρνιέ 15 (2/5 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά της Φενέρμπαχτσε: 26/39 δίποντα, 10/31 τρίποντα, 6/9 βολές, 37 ριμπόαυντ (23 αμυντικά – 14 επιθετικά), 17 ασίστ, 5 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 8 λάθη, 22 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 23/41 δίποντα, 5/23 τρίποντα, 19/22 βολές, 34 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 12 επιθετικά), 19 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 8 λάθη, 17 φάουλ.