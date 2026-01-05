Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Euroleague

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία για την 20η αγωνιστική της Euroleague (6/1/2025, 19:45).

Με την ψυχολογία στα ύψη από το διπλό στην έδρα του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός θα ψάξει ακόμα μία τεράστια εκτός έδρας νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε που θα τον διατηρήσει σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ.

Την αναμέτρηση των Πειραιωτών απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης ορίστηκαν να διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Σέρτζι Σίλβα (Πορτογαλία).

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (6/1/2025) στις 19:45.