Αθλητικά

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Euroleague

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης
Ο διαιτητής Ράντοβιτς
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία για την 20η αγωνιστική της Euroleague (6/1/2025, 19:45).

Με την ψυχολογία στα ύψη από το διπλό στην έδρα του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός θα ψάξει ακόμα μία τεράστια εκτός έδρας νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε που θα τον διατηρήσει σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ.

Την αναμέτρηση των Πειραιωτών απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης ορίστηκαν να διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Σέρτζι Σίλβα (Πορτογαλία).

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (6/1/2025) στις 19:45.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
232
149
145
138
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo