Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός: Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη νέα “διαβολοβδομάδα” του στη Euroleague, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Φενέρμπαχτσε (06.01.2026, 19:45), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει συγκεκριμένα προβλήματα,

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φρανκ Νιλικίνα στο αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Σέρβος σέντερ ακολούθησε πρόγραμμα στο γυμναστήριο, ενώ ο Νιλικίνα πραγματοποίησε έντονο ατομικό πρόγραμμα, ανεβάζοντας σταδιακά “στροφές”. Η τελική απόφαση για τους δυο παίκτες θα ληφθεί την ημέρα του αγώνα, με το ιατρικό επιτελείο και το τεχνικό τιμ να παρακολουθούν στενά την κατάστασή τους.

Όσον αφορά τον Τάισον Γουόρντ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε τονίσει πως ίσως επιστρέψει στο ματς κόντρα στην Μπάγερν την Παρασκευή (09.01.2026).