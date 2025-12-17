Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός ανάλυση: H πράσινη αντίδραση μέσω της άμυνας και το ρεσιτάλ Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις εξαιρετικές εμφανίσεις και τις μεγάλες νίκες, φεύγοντας αλώβητος από την έδρα της Φενέρμπαχτσε για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν μία μεγάλη νίκη, όχι μόνο από βαθμολογική άποψη αλλά και για την ψυχολογία του, η οποία είχε “κλονιστεί” μετά τις δύο σερί ήττες από Βαλένθια και Αρμάνι Μιλάνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήθελε μία τεράστια νίκη και αυτή ήρθε κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, και σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της διοργάνωσης. Η νίκη, μάλιστα, ήταν ακόμα πιο μεγάλη, από τη στιγμή που η τουρκική ομάδα προερχόταν από 6 σερί νίκες.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης είχε χάσει για τελευταία φορά στις 30 Οκτωβρίου, όταν γνώρισε την συντριβή στη Μαδρίτη (84-54) και μετρούσε ένα εντυπωσιακό 12-0 σε Euroleague και τουρκικό πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την άμυνα οδηγό

Ο Παναθηναϊκός κατάλαβε ότι δεν μπορεί να παίρνει νίκες μόνο μέσα από την επίθεση. Και στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε έβγαλε επιτέλους την πολυπόθητη σκληράδα στην άμυνα, για την οποία όλοι κάνουν λόγο από την αρχή της σεζόν.

Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, οι παίκτες του Αταμάν τα έδωσαν όλα στο πίσω μέρος του παρκέ και μέσα από την άμυνα τους βρήκαν τα εύκολα καλάθια στην επίθεση.

Ειδικά στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Παναθηναϊκός φρόντισε να στείλει από νωρίς το μήνυμα, ότι ήρθε στην Τουρκία για να “σκυλιάσει” και να πάρει το διπλό, “σβήνοντας” τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα στην Euroleague.

Ο Σλούκας και το ιδανικό σχήμα με Χουάντσο και Μήτογλου

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία τραγική επιθετικά τρίτη περίοδο και το μομέντουμ έδειχνε ότι θα φύγει με σκυμμένο το κεφάλι για τρίτο σερί αγώνα, όταν το σκορ στο 30′ ήταν 67-60.

Και όμως η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει στο παιχνίδι με τον Τούρκο τεχνικό να δίνει προπονητικό ρεσιτάλ στον πάγκο, βρίσκοντας το ιδανικό σχήμα που έφερε την ανατροπή.

Ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος ήταν άφαντος στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, πήρε την μπαγκέτα του στην τέταρτη περίοδο και διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε με τη δημιουργία του.

Άξιος συμπαραστάτης του ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ειδικεύεται στο off ball παιχνίδι, αξιοποιώντας όλες τις τελικές πάσες του Έλληνα γκαρντ.

Μαζί με τον Ντίνο Μήτογλου, δημιούργησαν ένα τέλειο δίδυμο στη γραμμή των ψηλών, το οποίο απέδωσε τα μέγιστα στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπου Φαρίντ και Γιούρτσεβεν δεν πάτησαν… παρκέ.

One Νunn show

Ο Σλούκας ανέλαβε τον ρόλο του οργανωτή και ο Κέντρικ Ναν τον αγαπημένο του ρόλο, αυτό του εκτελεστή. Ο Αμερικανός γκαρντ, παρότι προερχόταν από τραυματισμό στον αστράγαλο, έκανε πλάκα κόντρα στην τουρκική άμυνα, με τους παίκτες της Φενέρμπαχτσε να μην μπορούν να τον σταματήσουν σε καμία περίπτωση.

Έχοντας καθαρό μυαλό, ευστόχησε στις περισσότερες επιθέσεις που πήρε, σταμάτησε στους 25 πόντους, ενώ είχε την ψυχραιμία στο φινάλε να βάλει όλες τις κρίσιμες βολές, αλλά και να κερδίσει το αντιαθλητικό φάουλ του Μπόλντγουιν, το οποίο ουσιαστικά τελείωσε την υπόθεση νίκη.

Και τώρα Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε το πιο μεγάλο διπλό στη φετινή σεζόν, ωστόσο για να το κεφαλαιοποιήσει θα πρέπει να επικρατήσει της Χάποελ Τελ Αβίβ στην έδρα του το βράδυ της Πέμπτης (18/12/2025).

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει το καλύτερο ρεκόρ στη φετινή Euroleague, φιγουράρει μόνη στην κορυφή της κατάταξης και δείχνει ικανή να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.

Η αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς θα είναι ένα δεύτερο μεγάλο τεστ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σε περίπτωση νέας νίκης, θα εκτοξευτεί βαθμολογικά και θα αποδείξει γιατί θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τροπαίου.