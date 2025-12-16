Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός: Η ώρα του αγώνα της Euroleague και σε ποιο κανάλι μπορείτε να τον παρακολουθήσετε

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Φενέρμπαχτσε για τη 16ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι “πράσινοι” μετρούν δύο διαδοχικές ήττες, από Βαλένθια και Αρμάνι Μιλάνο κι έτσι το ρεκόρ τους έπεσε στο 9-6.

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να επιστρέψει στο δρόμο των νικών, αλλά το έργο του δεν είναι εύκολο κόντρα στη φορμαρισμένη, Φενέρμπαχτσε, που βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους (ρεκόρ 9-5) έχει πετύχει 6 διαδοχικές νίκες στη Euroleague, ενώ ο αγώνας της με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική.

Ο αγώνας στο “ULKER SPORTS AND EVENT HALL” θα κάνει τζάμπολ στις 19:45, θα μεταδοθεί από το Novasports 4, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωσή του από το Newsit.gr.

Το πρόγραμμα της ημέρας στη Euroleague

18:00 Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ / Novasports Prime

19:45 Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός / Novasports 4

21:05 Χάποελ Τελ – Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας / Novasportss Start

21:15 Ολυμπιακός – Βαλένθια / Novasports Prime

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης / Novasports 5

22:00 Παρί – Μπαρτσελόνα / Novasports 6