Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη είχαν πτώση στην παγκόσμια κατάταξη του τένις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την καθοδική πορεία του, καθώς έχασε επτά θέσεις, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, και βρίσκεται πλέον στο Νο 82 του κόσμου με 725 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα (18.05.2026) στη δημοσιότητα η διεθνής ομοσπονδία τένις των ανδρών (ATP).

Την ίδια στιγμή, η Μαρία Σάκκαρη κατέβηκε ένα ακόμη σκαλοπάτι αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στην 48η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, την οποία ανακοίνωσε η WTA. Η 30χρονη πρωταθλήτρια έχει 1.208 βαθμούς, την ώρα που στην κορυφή παραμένει -με μεγάλη διαφορά- η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κορυφή της ATP βρίσκεται ο Γιάνικ Σίνερ, ο οποίος κατέκτησε και το τουρνουά της Ρώμης και αύξησε ακόμη περισσότερο τη διαφορά του από τον Κάρλος Αλκαράθ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από την έναρξη του τουρνουά στο Ίντιαν Ουέλς, ο Αλκαράθ είχε προβάδισμα 3.150 βαθμών έναντι του Σίνερ, αλλά ο 24χρονος Ιταλός ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση και, κατακτώντας τους τίτλους σε Ιντιαν Ουέλς, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο, Μαϊάμι και Ρώμη.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης συνεχίζει την ανοδική πορεία του, ανέβηκε αυτή την εβδομάδα δύο θέσεις και είναι πλέον στο Νο 198 του κόσμου για πρώτη φορά στην καριέρα του. Να σημειωθεί πως ο 21χρονος τενίστας ετοιμάζεται για την πρώτη του παρουσία στα προκριματικά του Roland Garros.

Η πρώτη δεκάδα της ATP:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 14.700 βαθμοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 11.960

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.705

4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.710

5. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.060

6. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.030

7. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.760

8. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.720

9. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.665

10. Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Καζακστάν) 3.230

…

82. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 725

Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης της WTA:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 9.960 βαθμοί

2. Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 8.705

3. Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 7.273

4. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.749

5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.286

6. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.958

7. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 4.315

8. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.181

9. Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.395

10. Καρολίνα Μούχοβα (Τσεχία) 3.318

…

48. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 1.208