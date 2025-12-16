Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός: Κρίσιμη «μάχη» για το «τριφύλλι» στη Euroleague με αμφίβολο τον Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την κάτοχο της Euroleague, Φενέρμπαχτσε (19:45 Novasports 4HD, Newsit.gr) με στόχο να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση στη διοργάνωση -που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα- και να πάρει ψυχολογία για το καλύτερο δυνατό φινάλε, του 2025.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε μία σκληρή ήττα την περασμένη αγωνιστική από την Αρμάνι Μιλάνο με 96-89 και είδε το ρεκόρ του να πέφτει στο 9-5, έχοντας ηττηθεί πιο πριν εντός έδρας από τη Βαλένθια (79-89).

Απ’ την άλλη, η Φενέρμπαχτσε δείχνει να έχει βρει τα “πατήματά” της μετά το ασταθές ξεκίνημα που είχε στη σεζόν και “τρέχει” ένα ξέφρενο σερί με 12 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Το 6/6 που έχει πετύχει στη Euroleague τις τελευταίες αγωνιστικές, έχει ανεβάσει το ρεκόρ της ομάδας στο 9-5, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο μετά την αναβολή της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ.

“Πονοκέφαλος” της τελευταίας στιγμής για τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό είναι ο Κέντρικ Ναν (γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο), με τη συμμετοχή του να είναι αυτή τη στιγμή αμφίβολη. Ο Τσέντι Όσμαν θα είναι κανονικά στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

18:00 Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:45 Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ -Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Παρί – Μπαρτσελόνα

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Εφές

21:00 Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Παρτιζάν – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Μπασκόνια -Μονακό