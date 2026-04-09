Φενερμπαχτσέ – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74: Διπλό της «Βασίλισσας» στην Κωνσταντινούπολη, πέμπτη σερί ήττα των Τούρκων

Η ομάδα του Σκαριόλο προσπέρασε στη βαθμολογία την τουρκική ομάδα
Ο Καμπάτσο με τη φανέλα της Ρέαλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε στην έδρα της Φενερμπαχτσέ 69-74 για την 37η αγωνιστική και ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

Ο Καμπάτσο, ο Λάιλς και ο Ταβάρες ήταν οι πρωταγωνιστές της Ρεάλ Μαδρίτης στη νίκη επί της Φενερμπαχτσέ. Ο Αργεντινός γκαρντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 15 πόντους και 4 ασίστ, ενώ από 12 έβαλαν ο Καναδός και ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Μπόστον της Φενερμπαχτσέ με 21 πόντους. Χαμηλά έμειναν οι Χόρτον-Τάκερ και Μπόλντγουιν μιας και ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 11 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκανε την πέμπτη διαδοχική της ήττα στη διοργάνωση και απέδειξε για ακόμα μία βραδιά σε πόσο κακή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται.

Η Ρέαλ είναι τρίτη με ρεκόρ 23-14, όσο έχει και η Φενερμπαχτσέ που είναι στην τέταρτη θέση της Euroleague.

