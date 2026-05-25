Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – Άρης Betsson και το μπαράζ για τη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη

Ο τρίτος αγώνας τη ΑΕΚ με τον Άρη για τα προημιτελικά της GBL αλλά και ο αγώνας μπαράζ της Βόλφσμπουργκ με την Πάντερμπορν, στην έδρα της δεύτερης, για μια θέση στη Bundesliga της νέας αγωνιστικής σεζόν, ξεχωρίζουν στο “φτωχό” τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νοτς Κάουντι – Σάλφορντ Sky Bet EFL League Two

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Άρης Betsson GBL

21:30 Novasports 3HD Πάντερμπορν – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Πάρτικ Θιστλ Scottish Premiership