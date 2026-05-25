Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – Άρης Betsson και το μπαράζ για τη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη

Τα αθλητικά γεγονότα της Δευτέρας (25.05.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
Ο τρίτος αγώνας τη ΑΕΚ με τον Άρη για τα προημιτελικά της GBL αλλά και ο αγώνας μπαράζ της Βόλφσμπουργκ με την Πάντερμπορν, στην έδρα της δεύτερης, για μια θέση στη Bundesliga της νέας αγωνιστικής σεζόν, ξεχωρίζουν στο “φτωχό” τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νοτς Κάουντι – Σάλφορντ Sky Bet EFL League Two

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Άρης Betsson GBL

21:30 Novasports 3HD Πάντερμπορν – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Πάρτικ Θιστλ Scottish Premiership

Ολυμπιακός: Ξέφρενο πάρτι με συνθήματα, καπνογόνα και βεγγαλικά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για την κατάκτηση της Euroleague 
Ολυμπιακοί ξεχύθηκαν σε δρόμους όλης της χώρας, στήνοντας γλέντι σε κεντρικές πλατείες για την μεγάλη επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης
