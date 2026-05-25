Η Dara έδωσε συγχαρητήρια στον Σάσα Βεζένκοφ για την κατάκτηση της Euroleague με τον Ολυμπιακό

Η νέα ανάρτηση της νικήτριας της Eurovision για τον Βούλγαρο ηγέτη του Ολυμπιακού
Ο Σάσα Βεζένκοφ σήκωσε την πρώτη του Euroleague με τον Ολυμπιακό, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του για την επιτυχία της ομάδας, βρέθηκε στο επίκεντρο των ερυθρόλευκων πανηγυρισμών και δέχθηκε αποθεωτικά μηνύματα για τη συγκεκριμένη μεγάλη επιτυχία. Μεταξύ αυτών και η συμπατριώτισσά του, Dara.

Η νικήτρια της φετινής Eurovision δεν έκρυψε τη χαρά και την υπερηφάνειά της για τον συμπατριώτη της. Μάλιστα, η Dara είχε δείξει τη στήριξή της στον Σάσα Βεζένκοφ πριν από τον μεγάλο τελικό της Euroleague, με την ευχή της να… πιάνει τόπο!

Λίγο μετά την κατάκτηση της Euroleague, η Dara έκανε νέο “χτύπημα” στα social media γράφοντας χαρακτηριστικά: “Συγχαρητήρια πρωταθλητή, καλά νέα για μια καλή βραδιά…”

Μετά τη Eurovision, η “Βουλγαρία” σήκωσε και Euroleague

