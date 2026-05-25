Ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε τραυματίας, συναγερμός στην Εθνική Αργεντινής ενόψει Μουντιάλ

Σε “αναμμένα κάρβουνα” κάθονται πλέον οι άνθρωποι της Εθνικής Αργεντινής, ενόψει της έναρξης του Μουντιάλ του 2026, αφού είδαν τον Λιονέλ Μέσι να αποχωρεί με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στη Φιλαδέλφεια.

Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 6-4, ωστόσο στο 73′ ζήτησε ο ίδιος αλλαγή, προκαλώντας ανησυχία στην Εθνική Αργεντινής και τους φίλους της “αλμπισελέστε”.

Η εικόνα του Λιονέλ Μέσι, να κατευθύνεται απευθείας στα αποδυτήρια, κρατώντας το πίσω μέρος του αριστερού του ποδιού, είναι αυτή που έχει αγχώσει τους πάντες, ενόψει της έναρξη του Μουντιάλ του 2026.