Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε το θαυμασμό όλων αλλά ο Ολυμπιακός είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός “έραψε” το 4ο “αστέρι” της Euroleague στη φανέλα του, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης (92-85) στον συγκλονιστικό τελικό του Final Four της Αθήνας, δίνοντας τεράστια χαρά στους ερυθρόλευκους οπαδούς.

“Ένας εντυπωσιακός Ολυμπιακός νικά μια ηρωική Ρεάλ” ανέφεραν μια ημέρα μετά τα Ισπανικά ΜΜΕ, περιγράφοντας με ιδανικό τρόπο τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο στο “T-Center”. Μια προσπάθεια που αναγνωρίστηκε από τους πάντες. Η Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε πως δεν ήταν απλώς “καλεσμένη” σε ένα πάρτι στέψης του Ολυμπιακού, αλλά ήρθε για να του το χαλάσει τη βραδιά και να προσπαθήσει να σηκώσει τη 12η Euroleague στην ιστορία της.

Η “πληγωμένη” ομάδα του Σκαριόλο ταξίδεψε στην Αθήνα έχοντας νοκ-άουτ τους Ταβάρες και Λεν, ενώ “πλήρωσε” την πρόκρισή της στον τελικό της Euroleague, χάνοντας με τραυματισμό τον Γκαρούμπα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θεωρήθηκε από πολλούς ως μια… εύκολη λεία, αλλά όχι από τον Ολυμπιακό που της έδειξε τον απαραίτητο σεβασμό στη “βαριά” της φανέλα και στις ικανότητες του προπονητή της.

Παρά τις όποιες εντάσεις υπήρξαν στο glass floor του “T-Center” με κορυφαία αυτή που προκάλεσε ο Καμπάτσο, η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε όλους τους υγιείς μπασκετόφιλους

Αυτό φάνηκε από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, με τους “μερένγκες” να κρατάνε σταθερά το προβάδισμα, μέχρι να “λυγίσουν” στην τελευταία περίοδο και στο φινάλε του τελικού.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να προηγηθεί με +12 στην 1η περίοδο, και έμεινε στο παιχνίδι μέχρι το τέλος, χάρη στα 13/35 τρίποντα και έναν απίστευτο Τρέι Λάιλς (24 πόντους, με 5/6 τρίποντα και 8 ριμπάουντ). Ο Μάριο Χεζόνια έδωσε στη Ρεάλ 19 πόντους, αλλά αστόχησε σε κρίσιμα τρίποντα στο τέλος, όπως και ο Φακούντο Καμπάτσο που είχε 0/4 τρίποντα και ο Γκάμπριελ Ντεκ (4 πόντοι με 0/4 τρίποντα).

Η “βασίλισσα” έπαιξε χωρίς σέντερ και επιδίωξε το γρήγορο παιχνίδι, τις διεισδύσεις και το μακρινό σουτ. Το πλάνο του Σκαριόλο λίγο έλειψε να χαλάσει τη βραδιά του Ολυμπιακού, αλλά τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός έκανε λάθη, αλλά βρήκε τους πρωταγωνιστές που έψαχνε (Πίτερς και Φουρνιέ) και τελικά έβαλε στην τροπαιοθήκη του μια ακόμα Euroleague.

“Υποφέραμε απόψε. Η Ρεάλ έπαιξε ένα τέλειο παιχνίδι. Γι’ αυτό είναι τεράστιος σύλλογος. Όμως καταφέραμε να κερδίσουμε παρ’ όλο που όλη η πίεση ήταν στους ώμους μας. Ο Σκαριόλο και όλοι οι παίκτες σε αυτήν την ατμόσφαιρα έπαιξαν πολύ καλά” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη λήξη του τελικού, δίνοντας έτσι τα credits στο μεγάλο αντίπαλο.