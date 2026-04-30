Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις 86-74: Θρίαμβος των Τούρκων και 2-0 στα πλέι οφ της Euroleague

Η Φενερμπαχτσέ κέρδισε 86-74 τη Ζαλγκίρις και έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague και πλέον θα πάει στο Κάουνας για ολοκληρώσει το έργο της, ψάχνοντας μία νίκη σε δύο παιχνίδια εκεί.

Με πολλούς πρωταγωνιστές η Φενερμπαχτσέ ξεπέρασε το εμπόδιο της Ζαλγκίρις και θα ψάξει μία νίκη σε τρεις ευκαιρίες. Ο Μέλι ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 17 πόντους, με τον Ντε Κολό να ακολουθεί με 16 πόντους. Ο Μπιμπέροβιτς είχε 15 πόντους με 3 εύστοχα τρίποντα.

Για τη Ζαλγκίρις ξεχώρισαν οι Τουμπέλις και Ράιτ με 16 πόντους. Οι Λιθουανοί θα ψάξουν το θαύμα για την ανατροπή, όμως πλέον το προβάδισμα είναι ξεκάθαρο για την τουρκική ομάδα και η σειρά δύσκολα θα γυρίσει ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη, αφού με ένα μπρέικ σε δύο ευκαιρίες η ομάδα του Σάρας θα κλείσει θέση στο Final Four της Αθήνας.

Το Game 3 της σειράς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Κάουνας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-14, 51-33, 66-47, 86-74