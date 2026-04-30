Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τον Ινφαντίνο: «Θα αφήσουμε το Ιράν να παίξει στο Μουντιάλ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Τζιάνι Ινφαντίνο ότι το Ιράν θα είναι κανονικά στο Μουντιάλ έσπευσε να τον επιβεβαιώσει για να γίνει πλέον ακόμα πιο επίσημη η παρουσία της ομάδας του Μεχντί Ταρέμι στα γήπεδα της Κεντρικής Αμερικής.

Ο Ινφαντίνο μίλησε στο 76ο συνέδριο της FIFA για την παρουσία του Ιράν στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού με τη δήλωσή του να μεταφέρεται στον Ντόναλντ Τραμπ, που αφού τον αποθέωσε ανέφερε ότι θα αφήσει την ασιατική ομάδα να συμμετέχει στη διοργάνωση.

«Εάν το είπε ο Τζάνι, τότε όλα είναι εντάξει για μένα. Ο Τζάνι είναι φανταστικός και αν το είπε εκείνος πιστεύω ότι πρέπει να τους αφήσουμε να πάρουν μέρος», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.