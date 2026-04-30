Μπαρτζώκας: «Έπρεπε να προστατεύσουμε την έδρα μας και το κάναμε εμφατικά»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 94-64 τη Μονακό και έκανε το 2-0 στα πλέι οφ της Euroleague με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του να τονίζει ότι οι νίκες της ομάδας του ήταν σημαντικές λόγω της πίεσης που υπήρχε.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν πολύ ικανοποιημένος για την εμφάνιση του Ολυμπιακού και στο δεύτερο παιχνίδι με τη Μονακό και ανέφερε ότι οι συνεχόμενοι αγώνες κάνουν καλό στους Πειραιώτες.

Τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για την απόδοση της ομάδας του: «Ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι δύο νίκες και είχαμε πίεση. Έπρεπε να προστατέψουμε την έδρα μας και το κάναμε εμφατικά απόψε αλλά θεωρώ πως έχουν υπερηφάνεια και θα επιστρέψουν στο επόμενο παιχνίδι, θα παίξουν σκληρά και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό.

Σήμερα έχασαν τον Μάικ Τζέιμς με δύο τεχνικές ποινές, τον Τάις από τραυματισμό και έχουν μικρό ρόστερ δεν ήταν εύκολο για εκείνους να ακολουθήσουν το ρυθμό. Είμαι πολύ χαρούμενος για ακόμα μια φορά, φανταστική ατμόσφαιρα playoff και είμαι ευγνώμων για αυτή και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

Για την ετοιμότητα των παικτών του: «Προσπαθούμε, δεν προσπαθώ μόνο εγώ, είναι όλος ο οργανισμός, το επιτελείο μου και το πρόγραμμα που έχουμε, όσοι δεν παίζουν τόσο πολύ να κάνουν πιο σκληρή προπόνηση για να είναι όλοι έτοιμοι και να έχουμε την ομάδα εκεί που θέλουμε.

Είναι δύσκολο γιατί έχουμε ένα βαθύ ρόστερ αλλά ειλικρινά πιστεύω πως οι συνεχόμενοι αγώνες μας έχουν βοηθήσει πολύ».