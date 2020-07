Ο Ρότζερ Φέντερερ ετοιμάζεται να “κλείσει” τα 39 του χρόνια και το τέλος της μυθικής καριέρας του στο τένις πλησιάζει, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Ελβετός θρύλος του αθλήματος.

Ακόμη και μετά τον τραυματισμό του πάντως, που θα τον οδηγήσει ξανά στο χειρουργείο, ο Φέντερερ διαβεβαίωσε ότι θα επιστρέψει ξανά στα κορτ, αλλά για… λίγο, με βάση τις νέες δηλώσεις του για την απόσυρσή του.

“Η απόσυρση πλησιάζει και θα μου λείψει πάρα πολύ το τένις. Θα ήταν πιο εύκολο για μένα να αποσυρθώ τώρα, όμως θέλω να δώσω στον εαυτό μου την ευκαιρία να συνεχίσω να διασκεδάζω με την παρουσία μου στο κορτ”, είπε χαρακτηριστικά ο Ελβετός.

Roger Federer: "Retirement is getting closer, and I will miss tennis so much. It would be easier for me to retire now, but I wanna give myself a chance to keep enjoying my time on court."



