Φεράντο για τις καταγγελίες του Σούντγκρεν: «Δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο»

Ο Χουάν Φεράντο μίλησε για τις καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν, τις οποίες μετά από λίγες μέρες ανασκεύασε λέγοντας πως παρερμηνεύτηκαν τα λόγια του, και τόνισε ότι δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στις δύο αναμετρήσεις ανάμεσα στο Βόλο και τον Πανσερραϊκό.

Ο προπονητής του Βόλου, Χουάν Φεράντο, σε συνέντευξή του στην «AS» αναφέρθηκε στις καταγγελίες που έκανε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν για τα παιχνίδια με τον Πανσερραϊκό, κάνοντας ξεκάθαρο ότι όλα όσα συνέβησαν στις δύο αναμετρήσεις ήταν «καθαρά» και πως είναι λογικό οι ομάδες στο τέλος της σεζόν να «χαλαρώνουν» και να χρησιμοποιούν νεαρούς παίκτες για να δοκιμάσουν πράγματα για την προετοιμασία, που ακολουθεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χουάν Φεράντο

«Αυτό συμβαίνει συχνά: ξεκινά μια φήμη, κάποιος την αναπαράγει και ήδη έχεις δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Αλλά, κοίτα, είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις αυτά τα πράγματα. Γι’ αυτό υπάρχουν η αστυνομία και το αρμόδιο αθλητικό όργανο. Σου το λέω γιατί συμμετείχα άμεσα σε εκείνο το ματς, που ήταν εναντίον του Πανσερραϊκού, και σε κανένα σημείο δεν υπήρχε κάτι ύποπτο.

Δεν υπήρχαν συμφωνίες, δεν υπήρχε «εσύ θα βάλεις τρία, εγώ θα βάλω…», τίποτα. Απολύτως τίποτα. Είναι αλήθεια ότι ήμασταν στο τέλος του πρωταθλήματος και ξέρεις τι γίνεται τότε; Πολλές ομάδες «χαλαρώνουν». Αρχίζεις να χρησιμοποιείς νεαρούς παίκτες για να δεις αν μπορούν να πάνε στην προετοιμασία, βάζεις έναν τερματοφύλακα που δεν έχει παίξει οχτώ μήνες και χρειάζεται λεπτά.

Και όταν κάνεις αυτές τις αλλαγές, παίρνεις τα αποτελέσματα που παίρνεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έγινε τίποτα περίεργο. Μπορώ να στο διαβεβαιώσω, γιατί ήμουν πλήρως εμπλεκόμενος. Αλλά ξέρεις πώς είναι: είναι πολύ εύκολο να πεις «κάτι έγινε εκεί», «εκείνο το ματς…». Αυτά τα πράγματα θα συνεχίσουν να συμβαίνουν μέχρι να υπάρξει πλήρης συνείδηση. Κι όμως, πάντα θα υπάρχουν ένας, δύο ή τρεις που θα φερθούν άσχημα.

Στην πραγματικότητα, θα σου πω και κάτι ακόμη: ξέρω χώρες και συλλόγους όπου πιέζουν τους παίκτες, δεν τους έχουν πληρώσει για μήνες και τους λένε: «η μόνη λύση είναι να σας αφήσουμε να κερδίσετε ή να χάσετε». Και, φυσικά, ένας παίκτης με οικογένεια νιώθει ότι εκβιάζεται και υποκύπτει. Αλλά, επαναλαμβάνω: στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έγινε απολύτως τίποτα. Παρ’ όλα αυτά, είναι πολύ εύκολο να κάνεις μια καταγγελία… μετά όμως πρέπει να την αποδείξεις».