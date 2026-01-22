Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Με Σάντσες και Κυριακόπουλο η ενδεκάδα των πρασίνων

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος στην παγωμένη Βουδαπέστη (22/01/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 4, Ant1) και ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την ενδεκάδα του με τον Ρενάτο Σάντσες να ξεκινάει βασικός.

Στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού επέστρεψε και ο Κυριακόπουλος στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Ισπανός προπονητής επέλεξε να αγωνιστεί με τρεις κεντρικούς αμυντικούς (Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν) για να κλειδώσει την επίθεση των Ούγγρων.

Τσιριβέγια και Ρενάτο Σάντσες θα είναι οι δύο κεντρικοί χαφ και στην επίθεση θα αγωνιστεί ο Σφιντέρσκι με τους Μπακασέτα και Πελίστρι να είναι στα άκρα.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σάντσες, Μπακασέτας, Πελίστρι, Σβιντέρσκι.