Φερνάντο για αποχώρηση Τζόουνς από την Παρτιζάν: Πρώτη φορά το ακούω

Ο συμπαίκτης του Αμερικανού σέντερ στη σερβική ομάδα δεν γνωρίζει τίποτα περί αποχώρησής του
Ο Μπρούνο Φερνάντο ρωτήθηκε για την αποχώρηση του Ταϊρίκ Τζόουνς, μετά τη νίκη της Παρτιζάν κόντρα στην Σπλιτ, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει κάτι.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός Παρτιζάν, με τον Αμερικανό σέντερ να έχει συμφωνήσει, μάλιστα, προφορικά, με τον Ολυμπιακό, ο οποίος ακόμα δεν τα έχει βρει, όμως, με τη σερβική ομάδα.

Ο Μπρούνο Φερνάντο ρωτήθηκε για τη διαφαινόμενη αποχώρηση του συμπαίκτη του, με τον ίδιο να δηλώνει ανήξερος…

“Είναι η πρώτη φορά που το ακούω… Έχω αποστασιοποιηθεί λίγο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τότε που ήρθα στη Σερβία και την Παρτιζάν. Ήταν πάρα πολύ για μένα πριν, οπότε δεν παρακολουθούσα τι συνέβαινε, είμαι επικεντρωμένος στους παίκτες που είναι εκεί. Ο Tαϊρίκ Τζόουνς είναι ένας εξαιρετικός τύπος, είμαστε χαρούμενοι που είναι εδώ και πάντα σήμαινε πολλά για εμάς ως ομάδα.

Οπότε, δεν δίνω σημασία σε όλα όσα συμβαίνουν έξω. Θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε αυτόν, είναι ο δικός μας τύπος και ό,τι κι αν συμβεί, είναι εκτός ελέγχου μου. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο μπάσκετ”, ανέφερε ο Αμερικανός ψηλός.

