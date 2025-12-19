Φίλαθλος της ΑΕΚ χρειάστηκε ιατρική βοήθεια, ζήτησε όμως από τους διασώστες να δει πρώτα το πέναλτι του Γιόβιτς

Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στην Κραϊόβα με 3-2 και κατά τη διάρκεια του νικητήριου πέναλτι του Γιόβιτς ένας φίλαθλος της Ένωσης δεχόταν ιατρική βοήθεια στις κερκίδες, ζήτησε όμως από τους διασώστες να κάνουν στην άκρη για να δει την εκτέλεση του Σέρβου.

Ο επικεφαλής της ομάδας διασωστών της ΑΕΚ, Δημήτρης Γάλλος, έκανε ανάρτηση στο Facebook για να μοιραστεί αυτή τη μοναδική ιστορία από τις κερκίδες της OPAP Arena κατά τη διάρκεια του πέναλτι που ολοκλήρωσε την ανατροπή κόντρα στην Κραϊόβα και χάρισε την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του διασώστη της ΑΕΚ

«Πραγματικό περιστατικό… Από Περιγραφή Εθελοντή διασώστη ! Λίγο μετά το 2-2 κληθήκαμε για επείγον περιστατικό στη Θύρα …. Με τον συνάδελφο κινηθήκαμε άμεσα, με τον κόσμο να μας ανοίγει δρόμο δείχνοντας σεβασμό στο έργο μας.

Φτάνοντας στο σημείο και ξεκινώντας την αξιολόγηση, ο ασθενής σηκώθηκε στο άκουσμα του VAR και με εμφανή αγωνία μας είπε: «Παιδιά, κάντε λίγο στην άκρη να δω το πέναλτι».

Μια σκηνή που μόνο στην ΑΕΚ μπορείς να ζήσεις. Είμαστε άρρωστοι και είναι πια αργά … Πολύ Αργά !!!».