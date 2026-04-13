Φίλαθλος της Άρσεναλ από την Ουγκάντα θέλει να κάνει μήνυση για ψυχική οδύνη στους «κανονιέρηδες»

Η Άρσεναλ ηττήθηκε από την Μπόρνμουθ εντός έδρας και οι φίλαθλοι της ομάδας άρχισαν να βλέπουν εφιάλτες σχετικά με την κατάκτηση της Premier League, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι μείωσε στους 6 βαθμούς, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Οι φίλαθλοι της Άρσεναλ μέχρι πριν λίγο καιρό σκεφτόνταν ακόμα και το quadraple τη φετινή σεζόν, όμως το πρώτο… χαστούκι ήρθε στην απώλεια του League Cup και ακολούθησε και δεύτερο με τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Αγγλίας από την Σαουθάμπτον που παίζει στην Championship.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάγκη για την επιστροφή στην κορυφή της Premier League είναι τεράστια, μιας και έχουν περάσει 22 χρόνια από την τελευταία κατάκτηση. Οι «κανονιέρηδες» έχουν γίνει πολλές φορές ανέκδοτο από τους Άγγλους οπαδούς χαρακτηρίζοντάς τους ως «losers», και τα φαντάσματα έχουν αρχίσει να ξυπνούν για τη φετινή σεζόν.

Ένας φίλος της ομάδας από την Ουγκάντα με το όνομα, Έρικ Κιάμα, έκανε ανάρτηση στο X με μία αγωγή που έχει φτιάξει κατά της ομάδας που υποστηρίζει (σ.σ. Άρσεναλ) και προειδοποιεί με μήνυση τους «κανονιέρηδες» για ψυχική οδύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Άρσεναλ την επόμενη αγωνιστική της Premier League αντιμετωπίζει την Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ και αν ηττηθεί εκεί, τότε μάλλον ο φίλος της ομάδας θα αρχίσει τις νομικές πράξεις κατά της αγαπημένης του ομάδας.

Η ομάδα του Αρτέτα είναι με το ένα πόδι στους «4» του Champions League, αφού έχει κερδίσει 1-0 την Σπόρτινγκ στο πρώτο προημιτελικό. Να θυμίσουμε, ότι δεν έχει κατακτήσει ποτέ το Champions League και είναι ακόμα ένας λόγος που οι αντίπαλοι οπαδοί την τρολάρουν διαχρονικά.