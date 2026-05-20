Ο Χέιζ Ντέιβις πήγε στην Ισλανδία μετά το Μύκονος – Παναθηναϊκός

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις δεν σταματάει τα ταξίδια από όταν ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός φόργουορντ εκμεταλλεύεται κάθε ρεπό που έχει, γυρίζοντας όλο τον κόσμο. Αυτή τη φορά μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο Betsson για τα πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Χέιζ Ντέιβις έκανε ταξίδι-αστραπή στην Ισλανδία!

Ο άσος του τριφυλλιού γύρισε το απόγευμα της Τετάρτης(20/5/2026) στην Αθήνα και λίγη ώρα αργότερα ανέβασε μία σειρά από stories στο Instagram, αποκαλύπτοντας τον προορισμό του πιο πρόσφατου ταξιδιού του.

Αυτός δεν ήταν άλλος από το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας.