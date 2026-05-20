Πρωτάθλημα 16 ομάδων ζητούν 5 ΠΑΕ της Super League: Έκτακτο ΔΣ με θέμα την αναδιάρθρωση

Πέντε ΠΑΕ της Super League ζητούν την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, γι’ αυτό και θα υπάρξει έκτακτο ΔΣ τις επόμενες μέρες, ώστε να συζητηθεί το θέμα στη Λίγκα.

Οι πέντε ΠΑΕ που έστειλαν έγγραφο στη Super League, ζητώντας τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ με θέμα την αναδιάρθρωση, είναι οι ΑΕΛ, Αστέρας, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ.

Οι συγκεκριμένες ομάδες ζητούν από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-2027) το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες και να καταργηθούν τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ.