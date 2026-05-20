Εθνική Ελλάδας: Κανονικά το φιλικό με την Ιταλία τον Ιούνιο, με την K21 οι Ατζούρι

Η γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει πρώτα τη Σουηδία στη Στοκχόλμη και στη συνέχεια θα υποδεχθεί την Ιταλία
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η Εθνική Ελλάδας θα δώσει κανονικά φιλικό παιχνίδι με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο, παρότι ο υπηρεσιακός τεχνικός της σκουάντρα ατζούρα Σίλβιο Μπαλντίνι θα παρατάξει την ομάδα με παίκτες από την εθνική Ελπίδων.

Ελλάδα και Ιταλία δεν κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για το Μουντιάλ, ωστόσο θα δώσουν ένα φιλικό παιχνίδι στην Κρήτη λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της κορυφαίας διοργάνωσης ποδοσφαίρου στον πλανήτη.

Η γαλανόλευκη θα έχει, μάλιστα, φουλ αγωνιστική δράση, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου στη Strawberry Arena της Στοκχόλμης και τρεις ημέρες αργότερα την Ιταλία.

Παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί ενημέρωσαν ότι θα παρουσιαστούν με παίκτες από την Κ21, το φιλικό θα γίνει κανονικά.

Επιθυμία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν, πάντως, η Εθνική Ελλάδας θα δώσει δύο πολύ δυνατά παιχνίδια για να τεστάρει τους παίκτες του και να δοκιμάσει διάφορα πρόσωπα και σχήματα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων που ακολουθούν.

