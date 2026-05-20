ΑΕΚ: Στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της Ένωσης

Η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Άπελντορν για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για τα πλέι οφ του Champions League.

Το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Αυγούστου στην Ολλανδία. Η προετοιμασία θα διεξαχθεί σε δύο κομμάτια και ενδιάμεσά τους θα υπάρξει ένα διάλειμμα 3-4 ημερών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τα φιλικά, αυτά δεν είναι ακόμα κλεισμένα σε επίπεδο ανακοινώσεων, αφού εκκρεμούν κάποια διαδικαστικά, όπως συνεννοήσεις με τοπικές αρχές.

Η κλήρωση των πλέι οφ του Champions League στις 3 Αυγούστου, με την ΑΕΚ τότε να μαθαίει την αντίπαλό της. Το πρώτο ματς θα πραγματοποιηθεί 18/19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 25/25 Αυγούστου.