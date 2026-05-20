Ανησυχία στο Κονγκό ενόψει Μουντιάλ: Ο Έμπολα απειλεί την άφιξη της αποστολής στις ΗΠΑ

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ήταν μία από τις τελευταίες ομάδες που εξασφάλισε το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ και η έξαρση του ιού Έμπολα στη χώρα έχει σημάνει συναγερμό.

Η συμμετοχή της Εθνικής ομάδας του Κονγκό στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εξαιτίας του Έμπολα. Οι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας παρακολουθούν την κατάσταση, ιδιαιτέρα ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου και των ταξιδιών που θα προκύψουν από τη διοργάνωση.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων έχουν απαγορεύσει για 30 μέρες την είσοδο στις ΗΠΑ σε ξένους υπηκόους που επισκέφτηκαν τις τελευταίες 21 μέρες το Κονγκό, την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν. Η FIFA από τη μεριά της τόνισε ότι συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις υποδοχής, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια στο τουρνουά.

«Η FIFA γνωρίζει και παρακολουθεί την κατάσταση σχετικά με ένα ξέσπασμα Έμπολα και βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για να διασφαλίσει ότι η ομάδα θα ενημερωθεί για όλες τις ιατρικές οδηγίες και τις οδηγίες ασφαλείας. Η υγεία όλων των εμπλεκομένων παραμένει προτεραιότητα της FIFA», σημείωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία σε δήλωση της.

Η συμμετοχή του Κονγκό στο Μουντιάλ δε φαίνεται να κινδυνεύει, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, όπως δήλωσε και ο Κρις Κανέτι, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής.

«Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ακολουθούμε τις συστάσεις της FIFA και των υγειονομικών αρχών για το θέμα αυτό. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αλλαγές στα σχέδια. Η προγραμματισμένη άφιξη της ομάδας παραμένει στις 11 Ιουνίου», ανέφερε ο Κανέτι.

Το Κονγκό βρίσκεται στον 11ο όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία (17/06/26), την Κολομβία (24/06/26) και το Ουζμπεκιστάν (28/06/26).