Φινλανδία – Λιθουανία 78-81: Νίκη και πρόκριση στους “16” του Eurobasket αλλά με ανησυχία για Γιακουμπάιτις

Η Λιθουανία επιβλήθηκε με 81-78 της Φινλανδίας και πήρε τη νίκη που χρειαζόταν για να εξασφαλίσει την πρόκριση στους “16” του Ευρωμπάσκετ.

Με τη σημαντική αυτή νίκη, η Λιθουανία βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-1 και πήρε τη δεύτερη θέση του 2ου ομίλου από τους Φινλαδούς, που έχουν το ίδιο ρεκόρ.

Στη Λιθουανία πλέον επικρατεί ανησυχία, αφού είδε τον καλύτερό της παίκτη, Ρόκας Γιακουμπάιτις, να προσγειώνεται άτσαλα στο παρκέ στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και να αποχωρεί για τα αποδυτήρια.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Γιοκουμπάιτις (16π, 9 ασίστ), Μπλάζεβιτς (14π, 8 ριμπ) και Τουμπέλις (12π, 11 ριμπ), ενώ από πλευράς Φινλανδίας ξεχώρισαν Μάρκανεν (19π, 11 ριμπ) και Γιάντουνεν (19π, 8 ριμπ).

Οι δύο χώρες βρίσκονται μία νίκη πίσω από τη Γερμανία, η οποία προπορεύεται με 4/4, τρέχοντας χωρίς φρένα για την πρωτιά.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 36-45, 48-57, 78-81

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 3, Σαλίν, Νκαμούα 8 (6 ριμπάουντ), Γιάντουνεν 19 (3/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Βάλτονεν 10 (1/3 τρίποντα), Μάντσεν 2, Ματσούνι 6 (2/4 τρίποντα), Μάρκανεν 19 (1/4 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μούρινεν 6 (3 ριμπάουντ), Γκούσταφσον, Γκράντισον 5 (1/3 τρίποντα), Σέπαλα

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 14 (8 ριμπάουντ), Νορμάντας 5 (1/4 τρίποντα), Βελίτσκα 5 (1/2 τρίποντα), Ραντζεβίτσιους 2 (2 ριμπάουντ), Σεντεκέρσκις 7 (1/2 τρίποντα), Τουμπέλις 12 (11 ριμπάουντ), Γιοκουμπάιτις 16 (1/2 τρίποντα, 9 ασίστ), Βαλαντσιούνας 8 (5 ριμπάουντ), Σαργκιούνας 10 (2/6 τρίποντα), Σιρβίντις 2

Τα ομαδικά στατιστικά της Φινλανδίας: 20/44 δίποντα, 10/29 τρίποντα, 8/10 βολές, 40 ριμπάουντ (15 επιθετικά – 25 αμυντικά), 20 ασίστ, 14 λάθη, 6 κλεψίματα, 6 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Λιθουανίας: 26/49 δίποντα, 6/23 τρίποντα, 11/15 βολές, 45 ριμπάουντ (17 επιθετικά – 28 αμυντικά), 21 ασίστ, 15 λάθη, 8 κλεψίματα, 2 μπλοκ