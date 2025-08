Φίσερ: Μπορούσα μόνο να φανταστώ πόσο εντυπωσιακό είναι να παρακολουθείς ζωντανά έναν αγώνα στο ΟΑΚΑ

Η παρέλαση σπουδαίων ονομάτων από τον χώρο του NBA συνεχίστηκε μπροστά από την κάμερα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ.

Ο πέντε φορές πρωταθλητής NBA με τους Λος Άντζελες Λέικερς, Ντέρεκ Φίσερ, βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το TrenchWork Sports Camp και μίλησε στο Club 1908 για την παρουσία του στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες μίλησαν οι Αϊζέια Τόμας και Φρεντ ΒανΒλίτ.

Derek Fisher on CLUB 1908: “I can only imagine how exciting it is to watch a live game here with all of the people filling the stands… That’s amazing, man!”



Full interview is live now!