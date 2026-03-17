Φορτούνης: Ο Ολυμπιακός είναι πάντα προτεραιότητα, θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ εδώ

Ο Κώστας Φορτούνης βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (17.03.2026) στο ΣΕΦ όπου παρακολούθησε την εξ’ αναβολής αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Κώστας Φορτούνης αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού, μόλις το πρόσωπό του εμφανίστηκε στο cube του γηπέδου. Σε δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός εξέφρασε την αγάπη του για τους Πειραιώτες και την πρόθεσή του, να επιστρέψει στους ερυθρόλευκους μετά το καλοκαίρι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Φορτούνης:

«Είμαι καλά. Είμαστε ασφαλείς. Είναι μια χαρά η χώρα. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα. Στόχος ήταν η ομάδα να σωθεί. Το έχουμε καταφέρει με καλό ποδόσφαιρο. Όποια θέση πιο πάνω κατακτήσουμε είναι επιτυχία»

Για τον μπασκετικό Ολυμπιακό: «Όταν έρχομαι μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ καλός φέτος, με καλούς παίκτες και ρόστερ. Εύχομαι να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Για τον Ολυμπιακό και πιθανή επιστροφή του: «Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια ομάδα. Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος οπότε θα συζητήσω με τις ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι πάντα προτεραιότητα για εμένα. Το έχω πει αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι τα πάντα. Θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ εδώ».

Για την εμπειρία του στη Σαουδική Αραβία: «Μου πρόσφερε κάτι διαφορετικό. Το έζησα. Και θα είμαι ελεύθερος για να αποφασίσω και πάλι».