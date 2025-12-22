Φώτης Ιωαννίδης και Ελένη Βουλγαράκη απολαμβάνουν τη γιορτινή Λισαβόνα

Ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη ζουν από το περασμένο καλοκαίρι στην Πορτογαλία, καθώς ο Έλληνας επιθετικός αγωνίζεται στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και φαίνεται ότι θα περάσουν και μέρος των γιορτών τους εκεί.

Μετά τη μετεγγραφή του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η σύντροφος του διεθνή στράικερ τον ακολούθησε στην Πορτογαλία και παραμένει πάντα στο πλευρό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια Βουλγαράκη δήλωσε πρόσφατα ότι θέλει να περάσει και τις γιορτές δίπλα στον αγαπημένο τους και οι δυο τους έκαναν βόλτα στη στολισμένη Λισαβόνα, ανεβάζοντας και σχετική φωτογραφία στα social media.

Ο Ιωαννίδης έχει πάντως ένα μικρό κενό μέχρι το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του.