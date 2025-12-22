Αθλητικά

Φώτης Ιωαννίδης και Ελένη Βουλγαράκη απολαμβάνουν τη γιορτινή Λισαβόνα

Φωτογραφήθηκαν στη στολισμένη Λισαβόνα, Ιωαννίδης και Βουλγαράκη
Φώτης Ιωαννίδης και Ελένη Βουλγαράκη απολαμβάνουν τη γιορτινή Λισαβόνα

Ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη ζουν από το περασμένο καλοκαίρι στην Πορτογαλία, καθώς ο Έλληνας επιθετικός αγωνίζεται στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και φαίνεται ότι θα περάσουν και μέρος των γιορτών τους εκεί.

Μετά τη μετεγγραφή του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η σύντροφος του διεθνή στράικερ τον ακολούθησε στην Πορτογαλία και παραμένει πάντα στο πλευρό του.

Η ίδια Βουλγαράκη δήλωσε πρόσφατα ότι θέλει να περάσει και τις γιορτές δίπλα στον αγαπημένο τους και οι δυο τους έκαναν βόλτα στη στολισμένη Λισαβόνα, ανεβάζοντας και σχετική φωτογραφία στα social media.

voulgaraki

Ο Ιωαννίδης έχει πάντως ένα μικρό κενό μέχρι το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
341
246
138
118
104
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo